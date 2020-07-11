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kimdir? 2020 Survivor finalisti Canseven kaç yaşında, nereli?

Tv8 ekranlarında yayınlanan 2020 final için geri sayım sürüyor. Yarışmanın son bölümünde dokunulmazlığı kazanan ve izleyicilerin ilgi odağı haline gelen Survivor hayatıyla merak ediliyor. Finale adım adım yaklaşırken dokunulmazlık oyunundaki başarısıyla dikkat çeken ’ın hayatı, yaşı, boyu gibi bilgileri haberimizde derledik. Sosyal medya fenomeni Danla Biliç’in de çok yakın arkadaşı olan yarışmacının kendine has tarzı ise çok seviliyor. Peki2020 Survivor finalisti Cemal Can kimdir, kaç yaşında, nereli ve boyu kaç?

Giriş Tarihi: 12.7.2020 01:38 ABONE OL
Survivor Cemal Can kimdir? 2020 Survivor finalisti Cemal Can Canseven kaç yaşında, nereli?

'da finale doğru yaklaşılıyor. Tv8 ekranlarında yayınlanan yarışmada şüphesiz en dikkat çeken isim Survivor oluyor. Adadaki başarılı performansı ve uyumuyla izleyicisinin ilgi odağı haline gelen yarışmacının annesi Rizeli, babası Selanik göçmeni olduğu biliniyor. En son oynanan dokunulmazlık oyununda finale adını yazdıran ? 2020 Survivor finalisti Canseven kaç yaşında, nereli?

SURVİVOR CEMAL CAN KİMDİR?

Cemal Can Canseven, 25 Mayıs 1995 İzmir'de doğdu. Annesi Rizeli, babası Selanik göçmeni olan Cemal Can Canseven, İstanbul'da bulunan Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünde okumaktadır. 2013 yılında Üniversite okumaya başlamıştır.

İşte, hakkında merak edilenler…

Survivor Cemal Can kimdir? 2020 Survivor finalisti Cemal Can Canseven kaç yaşında, nereli?

SURVİVOR CEMAL CAN CANSEVEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Canseven, 25 Mayıs 1995 İzmir'de doğdu. Annesi Rizeli, babası Selanik göçmeni olan Canseven, İstanbul'da bulunan Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünde okumaktadır. 2013 yılında Üniversite okumaya başlamıştır.

Liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamlayan Cemal Can, Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başlayınca bu vesileyle İstanbul'a yerleşti ve arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de DJ'lik eğitimi almaya başladı.

Canseven, beraber videolar çektiği Damla Biliç'i üniversite yıllarından tanıyor. Şimdilerde dj'lik yapan Canseven, yarışmasından önce hiçbir TV programında görülmedi.

Dj olarak Holifest 2019 da İzmir'de sahneye çıkan Cemal Can CanSeven çok sevilen ve takip edilen bir DJ'dir. Aynı zamanda hayatından hiç sporu çıkarmayan Cemal Can CanSeven çok iyi bir koşucu ve yüzücüdür.

Cemal Can Canseven, şu anda Instagram'da 1.2 milyon takipçisi bulunuyor.

Survivor Cemal Can kimdir? 2020 Survivor finalisti Cemal Can Canseven kaç yaşında, nereli?
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Survivor Cemal Can kimdir? 2020 Survivor finalisti Cemal Can Canseven kaç yaşında, nereli?
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