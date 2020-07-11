Survivor kim elendi? 11 Temmuz SMS oylama sıralaması ile Survivor’da elenen yarışmacı kim oldu?

Survivor 2020 tüm hızıyla ekranlara gelmeye devam ederken ada konseyinde yeni bir eleme heyecanı yaşanıyor. Yarışmanın 133.son bölümünde Berkan, Cemal Can, Yasin ve Barış arasında son dokunulmazlık oyunu oynanacak. Finale yaklaşırken son 4 yarışmacının bulunduğu programda bugün SMS sıralaması ile bir kişi adaya veda etmiş olacak. Yarışmacılar arasında nefes nefes verilen mücadelenin ardından finale 3 kişi kalacak. Buna göre; Survivor'da kim elendi, kim gitti? 11 Temmuz SMS oy sıralaması ile Survivor elenen yarışmacı açıklandı mı? İşte detaylar…
Survivor eleme heyecanı canlı yayınla ekranlara geliyor. Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler'de finale sayılı günler kala ada konseyinde bir eleme daha yapılacak. Survivor 133. yeni bölümde dokunulmazlığı kazanan ve Survivor 2020'de veda eden isim belli olacak. Böylelikle 4 yarışmacıdan biri SMS oylaması sonrasında elendi ve '' Survivor'da kim elendi?'' sorusu yanıt bulmuş olacak.
Tv8 ekranlarında yayınlanan ve her geçen gün oyunların, ödüllerin büyüdüğü yarışmada eleme heyecanı da yaşanıyor. Survivor 2020 final dörtlüsü, bir kez daha karşı karşıya gelecek. Survivor yeni bölümde dokunulmazlığı kazanan ve Survivor 2020'de veda eden isim belli olacak.
İşte Survivor elenen isim ve SMS oylama sıralaması…
Survivor elenen isim açıklanmadı. Açıklanınca haberimizdeki yerini alacaktır.
Survivor yeni bölümünde Yasin, Cemal Can, Berkan ve Barış, canlı yayında bir kez daha mücadele edecek. Yorucu, bir o kadar heyecanlı bu oyun sonrasında günün birincisi belli olacak. Bu isim Berkan olması halinde dokunulmazlığı kazanmış olacak ve final oyunu oynanmayacak. Farklı bir isim olması halinde Berkan ile birlikte dokunulmazlık mücadelesi verecek. Final oyunu sonrasında dokunulmazlığı alan isim belli olacak. Dokunulmazlığı kazanan isim dışında kalan üç kişi için canlı yayında ada konseyi yapılacak. Yapılacak oylama sonucunda Survivor 2020'den elenen isim belli olacak.
2020 Survivor ünlüler gönüllülerin 10 Temmuz günü ekranlara gelen 132. yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Canlı yayınla ekranlara gelen kritik dokunulmazlık oyunu an itibariyle Survivor Barış - Yasin ve Berkan - Cemal Can'ın kıran kırana mücadelesine sahne oldu. Bu oyunda, rakiplerini tek tek geçen Berkan, Survivor'da günün birincisi olmuştu. Programda ekrana gelecek 11 Temmuz Survivor 133.bölümünde ise eleme gecesi heyecanı yaşanacak.