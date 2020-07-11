Survivor kim elendi? 11 Temmuz SMS oylama sıralaması ile Survivor’da elenen yarışmacı kim oldu?

Survivor 2020 tüm hızıyla ekranlara gelmeye devam ederken ada konseyinde yeni bir eleme heyecanı yaşanıyor. Yarışmanın 133.son bölümünde Berkan, Cemal Can, Yasin ve Barış arasında son dokunulmazlık oyunu oynanacak. Finale yaklaşırken son 4 yarışmacının bulunduğu programda bugün SMS sıralaması ile bir kişi adaya veda etmiş olacak. Yarışmacılar arasında nefes nefes verilen mücadelenin ardından finale 3 kişi kalacak. Buna göre; Survivor'da kim elendi, kim gitti? 11 Temmuz SMS oy sıralaması ile Survivor elenen yarışmacı açıklandı mı? İşte detaylar…

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor eleme heyecanı canlı yayınla ekranlara geliyor. Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler'de finale sayılı günler kala ada konseyinde bir eleme daha yapılacak. Survivor 133. yeni bölümde dokunulmazlığı kazanan ve Survivor 2020'de veda eden isim belli olacak. Böylelikle 4 yarışmacıdan biri SMS oylaması sonrasında elendi ve '' Survivor'da kim elendi?'' sorusu yanıt bulmuş olacak.

SURVİVOR SMS OYLAMASI SIRALAMASI- 11 TEMMUZ

Tv8 ekranlarında yayınlanan ve her geçen gün oyunların, ödüllerin büyüdüğü yarışmada eleme heyecanı da yaşanıyor. Survivor 2020 final dörtlüsü, bir kez daha karşı karşıya gelecek. Survivor yeni bölümde dokunulmazlığı kazanan ve Survivor 2020'de veda eden isim belli olacak.

İşte Survivor elenen isim ve SMS oylama sıralaması…