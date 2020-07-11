Survivor finalisti Yasin kimdir, kaç yaşında? 2020 Survivor Yasin Obuz nereli, ne iş yapıyor?

Survivor 2020 gönüllüler yarışmacısı Yasin Obuz, adanın en çok dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. Gerek sportif yapısı gerekse adadaki başarılı performansıyla magazin gündeminin sık konuşulan ismi Yasin'in üniversite okuduğu yıllarda fitness, futbol, yüzme gibi alanlarda kendisini geliştirdiği biliniyor. Daha öncesinde Masterchef Türkiye adlı yemek yarışmasında da tanıdığımız yarışmacının hayatı, yaşı, kariyeri gibi bilgiler merak ediliyor. Buna göre; Yasin kimdir, kaç yaşında, boyu ve kilosu kaç? Survivor 2020 finalisti Yasin Obuz nereli, ne iş yapıyor?

SURVİVOR YASİN KİMDİR?

Survivor 2020 Gönüller takımında yarışan Yasin Obuz, 21 Kasım 1988 tarihinde Diyarbakır'da dünyaya geldi. Üç kardeş olan Yasin Obuz, küçük yaşlardan beri sporla yakından ilgilenmektedir. 1998 yılında ilk spor lisansını çıkarttı. Amatör olarak ve profesyonel olarak futbol ile ilgilenen Yasin Obuz, ek olarak 2 yıl kadar jimnastik ile ilgilendi.

İşte Yasin Obuz'un merak edilen hayatı…