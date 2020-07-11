Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri Tehlikeli Soygun filmi konusu ve oyuncu kadrosu! Efsane aksiyon filmi Tehlikeli Soygun bu akşam TV'de!

filmi konusu ve oyuncu kadrosu! Efsane aksiyon filmi Tehlikeli Soygun bu akşam TV'de!

Beyazperdenin ardından bu akşam ekrana gelecek olan filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Gerek konusu gerekse farklı hikayesiyle vizyona girdiği dönemde ilgiyle izlenilen filmin konusunu ve oyuncu kadrosunu haberimizde derledik. 2016 yapımı filmde bol bol aksiyon ve heyecan dolu sahneler yer alıyor. Peki Tehlikeli Soygun filmi konusu ne? Tehlikeli Soygun filminin oyuncuları kimler?

Giriş Tarihi: 11.7.2020 16:18 ABONE OL
Tehlikeli Soygun filmi konusu ve oyuncu kadrosu! Efsane aksiyon filmi Tehlikeli Soygun bu akşam TV'de!

Dram ve suç türündeki Tehlikeli Soygun filmi için heyecan dorukta! Bu akşam ekrana gelecek olan filmin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Perşembe akşamını evde geçirecek olan vatandaşlar için sürükleyici hikayesiyle ekrana gelecek olan film vizyonda kaldığı sürede çok sevilmişti. 2016 yapımı filmde Jack ve Sam adındaki iki soyguncunun mafya lideri ile yaşadıkları aksiyon dolu maceralarını izleyeceğiz. Peki Tehlikeli Soygun filmi konusu ne, oyuncuları kim? İşte Tehlikeli Soygun filmi konusu ve oyuncu kadrosu…

TEHLİKELİ SOYGUN FİLMİNİN KONUSU NE?

Jack ve Sam Güneydoğu Asya bulunan bir bankayı soyma planları yapmaktadır artık hayattan kaybedecek birşeyleri yoktur. Geçim sıkıntısından bunalmışlardır. Planlarını devreye sokarlar ve harekete geçerler. Her şey istedikleri gibi gider bankaya girer ve tüm parayı toplayıp çıkarlar. Aslında ufak tefek problem olsa da genel olarak amaçlarına ulaşır paraları alırlar. Aslında sorunda tam bu noktada başlar aldıkları para bir mafya liderine aittir ve bir anda onların hedefi haline geleceklerdir.


TEHLİKELİ SOYGUN FİLMİ OYUNCULARI KİM?

John Edward Lee

Michael Jai White

Pim Bubear

Steven Seagal

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Tehlikeli Soygun filmi konusu ve oyuncu kadrosu! Efsane aksiyon filmi Tehlikeli Soygun bu akşam TV'de!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA