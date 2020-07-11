Tehlikeli Soygun filmi konusu ve oyuncu kadrosu! Efsane aksiyon filmi Tehlikeli Soygun bu akşam TV'de!

Dram ve suç türündeki Tehlikeli Soygun filmi için heyecan dorukta! Bu akşam ekrana gelecek olan filmin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Perşembe akşamını evde geçirecek olan vatandaşlar için sürükleyici hikayesiyle ekrana gelecek olan film vizyonda kaldığı sürede çok sevilmişti. 2016 yapımı filmde Jack ve Sam adındaki iki soyguncunun mafya lideri ile yaşadıkları aksiyon dolu maceralarını izleyeceğiz. Peki Tehlikeli Soygun filmi konusu ne, oyuncuları kim? İşte Tehlikeli Soygun filmi konusu ve oyuncu kadrosu…

TEHLİKELİ SOYGUN FİLMİNİN KONUSU NE?

Jack ve Sam Güneydoğu Asya bulunan bir bankayı soyma planları yapmaktadır artık hayattan kaybedecek birşeyleri yoktur. Geçim sıkıntısından bunalmışlardır. Planlarını devreye sokarlar ve harekete geçerler. Her şey istedikleri gibi gider bankaya girer ve tüm parayı toplayıp çıkarlar. Aslında ufak tefek problem olsa da genel olarak amaçlarına ulaşır paraları alırlar. Aslında sorunda tam bu noktada başlar aldıkları para bir mafya liderine aittir ve bir anda onların hedefi haline geleceklerdir.



TEHLİKELİ SOYGUN FİLMİ OYUNCULARI KİM?

John Edward Lee

Michael Jai White

Pim Bubear

Steven Seagal