Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Yönetmenliğini Kevin Costner’in yaptığı 7 Oscar’lı Kurtlarla Dans adlı filmde Teğmen Dunbar rolünü kim canlandırmıştır? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki Yönetmenliğini Kevin Costner’in yaptığı 7 Oscar’lı Kurtlarla Dans adlı filmde Teğmen Dunbar rolünü kim canlandırmıştır? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.
Giriş Tarihi: 11.7.2020 23:12ABONE OL
Yönetmenliğini Kevin Costner'in yaptığı 7 Oscar'lı Kurtlarla Dans adlı filmde Teğmen Dunbar rolünü kim canlandırmıştır?