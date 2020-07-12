ATV ekranlarına bu akşam gelecek olan Alis Harikalar Diyarında: Aynanın İçinden filmi için heyecan dorukta. Alice Kingsleigh babasının peşinden 3 yıl denizlerde seyahat ettikten sonra Londra'ya dönmek üzere yola koyulur. Hayatının geri kalanında ne yapacağı konusunda bir fikri yoktur. Bu esnada bulduğu bir sihirli ayna marifetiyle yeniden Harikalar Diyarı'na döner ve hikaye burada başlar. Peki; Alis Harikalar Diyarında: Aynanın İçinden filmi konusu nedir? Alis Harikalar Diyarında: Aynanın İçinden filmi oyuncuları kimler?

ALİS HARİKALAR DİYARINDA: AYNANIN İÇİNDEN FİLMİ KONUSU

Alice Kingsleigh babasının peşinden 3 yıl denizlerde seyahat ettikten sonra Londra'ya dönmek üzere yola koyulur. Hayatının geri kalanında ne yapacağı konusunda bir fikri yoktur. Bu esnada bulduğu bir sihirli ayna marifetiyle yeniden Harikalar Diyarı'na döner. Alice eski arkadaşlarıyla yeniden buluşur, ancak Çılgın Şapkacı'da bir tuhaflık vardır. Her zamankinden daha asabi bir haldedir. Arkadaşını tekrar eski haline getirebilmek için geçmişe giden Alice, zamana karşı büyük bir mücadele verecektir.

ALİS HARİKALAR DİYARINDA: AYNANIN İÇİNDEN FİLMİ OYUNCULARI