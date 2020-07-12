Galataport nerede? İstanbul Galataport nerede, hangi semtte? 2020 Survivor finalinin yapılacağı yer ve tarih belli oldu!

Survivor 2020 final heyecanı şimdiden başladı. Programın son bölümünde Acun Ilıcalı Survivor finalinin Galataport'ta yapılacağını izleyicilerle paylaşmıştı. Böylelikle finale kalan yarışmacıların yarışacağı yer belli oldu. Acun Ilıcalı tarafından paylaşılan bilgilere göre; Salı akşamı da, yani 14 Temmuz Salı akşamı Survivor 2020'nin şampiyonu belirlenen yerde açıklanacak. Peki Galataport nerede? İstanbul Galataport nerede, hangi ilçede kalıyor?

GALATAPORT NEREDE?

Survivor finalinin yeri ve tarihinin açıklanmasıyla birlikte Galataport, merak edilen yerler arasında yer aldı. Böylelikle İstanbul'un sahil şeridinde yer alan bir liman ve kentsel dönüşüm projesi Galataport nerede sorusunun yanıtı belli oldu.

SURVİVOR FİNALİNİN YAPILACAĞI İSTANBUL GALATAPORT NEREDE?

Acun Ilıcalı tarafından açıklanan Survivor final mekanı ''Galataport'' hakkında merak edilenler ise artış gösterdi.Galataport veya Salı Pazarı Kurvaziyer Limanı Projesi Karaköy Rıhtımı ile Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı Kampüsü'ne ait bina arasındaki sahil şeridinde yer alan bir liman ve kentsel dönüşüm projesidir.

İşte Galataport hakkında merak edilenler…