Nitro Rush filmi konusu ne, oyuncuları kim? Nitro Rush ne zaman çekildi?

Beyazperdenin ardından bu akşam televizyonda Nitro Rush adlı dram türünde film ekrana gelecek. İzleyicisiyle ATV ekranlarında buluşacak olan yapımda hem sevdiği kadını kurtaramamış hem de yedi yıldır oğlunun yüzünü görememiş olan Max'in macera dolu hikayesi anlatılıyor. Sürükleyici hikayesi ve ilgi çeken oyuncu kadrosuyla film hakkında merak edilenler artış gösterdi. Peki Nitro Rush filmi konusu ne, oyuncuları kim? Nitro Rush ne zaman ve nerede çekildi?
Genç eşini ölümcül hastalığından kurtarıp, küçük oğluna verdiği sözü tutmak için suça bulaşan Max, hapse düşmüştür. Üstelik ne sevdiği kadını kurtarabilmiştir ne de yedi yıldır oğlunun yüzünü görebilmektedir. Bir gün üst düzey bir yetkili, piyasada Nitro Rush adıyla bilinen uyuşturucu bir ilaçtan kurtulmak için Max'ten yardım ister. Hayata dair tüm umutları tükenmiş olan Max, teklifi reddeder. Ama oğlu Theo'nun, bu suç örgütü tarafından çalıştırıldığını öğrendiğinde hapishane ona dar gelmiştir. Kaçarak, geleceğini yok etmek pahasına da olsa, oğlunu onların elinden kurtaracaktır. Ne var ki babasının yüzünü bile görmek istemeyen Theo ile işi sandığı kadar kolay olmayacaktır.
Nitro Rush, 2016 yılı Kanada yapımı bir filmdir.
Antoine Olivier Pilon
Andreas Apergis
Guillaume Lemay Thivierge
Alexandre Goyette
Jean Nicolas Verreault
Raymond Bouchard
Antoine Desrochers
Madeleine Peloquin