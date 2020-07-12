Nitro Rush filmi konusu ne, oyuncuları kim? Nitro Rush ne zaman çekildi?

Beyazperdenin ardından bu akşam televizyonda Nitro Rush adlı dram türünde film ekrana gelecek. İzleyicisiyle ATV ekranlarında buluşacak olan yapımda hem sevdiği kadını kurtaramamış hem de yedi yıldır oğlunun yüzünü görememiş olan Max'in macera dolu hikayesi anlatılıyor. Sürükleyici hikayesi ve ilgi çeken oyuncu kadrosuyla film hakkında merak edilenler artış gösterdi. Peki Nitro Rush filmi konusu ne, oyuncuları kim? Nitro Rush ne zaman ve nerede çekildi?

NİTRO RUSH FİLMİ KONUSU

Genç eşini ölümcül hastalığından kurtarıp, küçük oğluna verdiği sözü tutmak için suça bulaşan Max, hapse düşmüştür. Üstelik ne sevdiği kadını kurtarabilmiştir ne de yedi yıldır oğlunun yüzünü görebilmektedir. Bir gün üst düzey bir yetkili, piyasada Nitro Rush adıyla bilinen uyuşturucu bir ilaçtan kurtulmak için Max'ten yardım ister. Hayata dair tüm umutları tükenmiş olan Max, teklifi reddeder. Ama oğlu Theo'nun, bu suç örgütü tarafından çalıştırıldığını öğrendiğinde hapishane ona dar gelmiştir. Kaçarak, geleceğini yok etmek pahasına da olsa, oğlunu onların elinden kurtaracaktır. Ne var ki babasının yüzünü bile görmek istemeyen Theo ile işi sandığı kadar kolay olmayacaktır.

NİTRO RUSH NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

Nitro Rush, 2016 yılı Kanada yapımı bir filmdir.

NİTRO RUSH FİLMİ OYUNCULARI

Antoine Olivier Pilon

Andreas Apergis

Guillaume Lemay Thivierge

Alexandre Goyette

Jean Nicolas Verreault

Raymond Bouchard

Antoine Desrochers

Madeleine Peloquin