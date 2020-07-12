Bu akşam televizyonda yayınlanacak olan Ölümcül Uçuş filmi için geri sayım başladı. FBI ajanı Gretchen Blair'in başına gelen olayların anlatıldığı film vizyona ilk girdiği zamanlar büyük ilgi görmüştü. Dikkat çeken konusu ve oyuncu kadrosuyla her yaştan kesimin izleyebileceği Ölümcül Uçuş filmi konusu ne, oyuncuları kim? Ölümcül Uçuş filmi ne zaman çekildi?

ÖLÜMCÜL UÇUŞ FİLMİ KONUSU NE?

FBI ajanı Gretchen Blair, Washington D.C.'ye gitmek için yola çıkar. Uçakta yanında oturan yolcu ile muhabbet eden Blair, ondan şaşırtıcı bir teklif alır. Yolcu, içinde bulundukları uçağın kaçırılmak üzere olduğunu söyler ve kendisini uçaktan kurtarma karşılığında Blair'e 75 milyon dolar ödemeyi vaat eder. Blair, yolcunun anlattıklarını başta ciddiye almaz ama uçağın kontrolünün bir grup hırsız tarafından ele geçirilmesi üzerine şaka olmadığının farkına varır. Çalınmış bir ganimeti uçakta arayan hırsızlar uçağın altını üstüne getirirler. Kendisini havada karmaşık bir soygunun içinde bulan Blair, yolcuları kurtarmak için savaşır.

ÖLÜMCÜL UÇUŞ FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Filmin başrollerini Denise Richards, Dolph Lundgren ve Jonathan Lipnicki paylaşıyor.