Survivor Barış kimdir? 2020 Survivor Barış Murat Yağcı kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Televizyonların en uzun soluklu yarışma programlarından Survivor 2020 ünlüler – gönülller takımlarındaki yarışmacılar sezon başından bu yana dokunulmazlık ve ödül oyunlarında kıran kırana mücadelelerini sürdürürken büyük final için de geri sayım sürüyor. Yarışmacılardan Survivor Barış'a ilişkin bilgiler merak ediliyor. Bu bağlamda yarışmayı takip eden izleyiciler 2020 Survivor Barış Murat Yağcı kaç yaşında, nereli, mesleği ne? gibi sorularla araştırmalarına yoğun şekilde devam ediyor.

SURVIVOR BARIŞ KİMDİR?

1991 yılında İzmir'de doğmuştur. Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olan Yağcı, Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimine ikinci kez devam etmektedir...