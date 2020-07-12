Survivor Berkan kimdir? 2020 Survivor Berkan Karabulut kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Uzun soluklu yarışma programı Survivor'da 2020 sezonunda ünlüler ve gönüllüler takımlarında yer alan yarışmacılar zorlu dokunulmazlık ve ödül oyunlarında kozlarını paylaşmaya devam ederken büyük final için geri sayım sürüyor. Bugün ekranlara gelen yeni bölümde bir yarışmacı daha aday veda edecek. Öte yandan Survivor Berkan ile ilgili bilgiler izleyiciler tarafından yoğun şekilde merak edilerek 2020 Survivor Berkan Karabulut kaç yaşında, nereli, mesleği ne? sorularına cevap aramayı sürdürüyor.

SURVIVOR BERKAN KİMDİR?

Survivor 2020 yarışmacısı Berkan Karabulut'a ilişkin detaylar şöyle;