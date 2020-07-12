Survivor Berkan kimdir, kaç yaşında, nereli? 2020 Survivor Berkan Karabulut mesleği ne?

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kimdir, kaç yaşında, nereli? 2020 Survivor mesleği ne?

Ekranların sevilen yarışması Survivor 2020 yeni bölümleriyle ekrana geliyor. Programın son bölümünde dokunulmazlık oyununu kazanan ’ın hayatı merak ediliyor. Finale adım adım yaklaşırken gerek adadaki uyumu gerekse başarılı performansıyla dikkat çeken Berkan, Yugoslav bir ailenin üçüncü çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Buna göre; , kaç yaşında? Survivor nereli, boyu ve kilosu kaç?

Giriş Tarihi: 12.7.2020 17:58 Son Güncelleme: 12.7.2020 17:59 ABONE OL
Survivor Berkan kimdir? Survivor Berkan Karabulut kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Survivor tüm hızıyla devam ederken yarışmacılardan , en dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alıyor. Çekimleri Dominik'te gerçekleşen yarışmada ilk günden itibaren davranışlarıyla ve başarısıyla izleyenleri ilgisini kazanan Berkan'ın hayatı, boyu, kilosu ve mesleği gibi bilgiler merak ediliyor. Küçük yaşından itibaren sporla ilgilenen yarışmacı hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. Peki , boyu ve kilosu kaç? Survivor kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

SURVİVOR BERKAN KİMDİR?

Survivor 2020 yarışmacısı Berkan Karabulut, 23 Eylül 1994 yılında İstanbul'da doğdu. Yugoslav bir ailenin üçüncü çocuğu olarak dünyaya gelen Berkan Karabulut, sık sık okul değiştirmiş ve bunun nedeninin her sene en iyi basketbol takımı neredeyse oraya yönelmesi olduğunu ifade ediyor.

İşte Survivor Berkan hakkında merak edilenler…

Survivor Berkan kimdir? Survivor Berkan Karabulut kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

SURVİVOR BERKAN KARABULUT KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Survivor 2020 yarışmacısı , 23 Eylül 1994 yılında İstanbul'da doğdu. Yugoslav bir ailenin üçüncü çocuğu olarak dünyaya gelen Berkan Karabulut, sık sık okul değiştirmiş ve bunun nedeninin her sene en iyi basketbol takımı neredeyse oraya yönelmesi olduğunu ifade ediyor.

7 yaşında futbola başlayan Berkan, sonrasında da birçok spor dalıyla ilgilendi. İstanbul'un en iyi takımlarında basketbol oynadı. 2 sene A takım seviyesinde profesyonel olarak oynandıktan sonra üniversiteye girip 2013 yılında fitness eğitmenliğine başladı. 1,5 sene Bellevue Residance'da eğitmenlik yaptıktan sonra bir tanıdığıyla ortak olarak Kuruçeşme'de spor stüdyosu açtı. 25 Aralık 2015'te ise kendi spor salonunu açtı. 4 seneyi aşkın süredir Dublex Bahçeli bir stüdyo çalıştırıyor.

Survivor Berkan kimdir? Survivor Berkan Karabulut kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?
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Survivor Berkan kimdir, kaç yaşında, nereli? 2020 Survivor Berkan Karabulut mesleği ne?
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