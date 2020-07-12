Survivor Cemal Can kimdir? 2020 Survivor Cemal Can Canseven kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Televizyonların en uzun soluklu yarışma programlarından Survivor 2020 ünlüler – gönülller takımlarındaki yarışmacılar sezon başından bu yana dokunulmazlık ve ödül oyunlarında kıran kırana mücadelelerini sürdürürken büyük final için de geri sayım sürüyor. Yarışmacılardan Survivor Cemal Can'a ilişkin bilgiler merak ediliyor. Bu bağlamda yarışmayı takip eden izleyiciler 2020 Survivor Cemal Can Canseven kaç yaşında, nereli, mesleği ne? gibi sorularla araştırmalarına yoğun şekilde devam ediyor.

SURVIVOR CEMAL CAN KİMDİR?

Annesi Rize'li, babası Selanik göçmeni olan Cemal Can 24 yaşında, İzmir doğumlu. Kendisinden 9 yaş büyük, "küçük annem" dediği bir ablası var.