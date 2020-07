Survivor Cemal Can kimdir, kaç yaşında? 2020 Survivor finalisti Cemal Can Canseven aslen nereli, mesleği ne?

Survivor'da finale doğru yaklaşılıyor. Tv8 ekranlarında yayınlanan yarışmada şüphesiz en dikkat çeken isim Survivor Cemal Can oluyor. Adadaki başarılı performansı ve uyumuyla izleyicisinin ilgi odağı haline gelen yarışmacının annesi Rizeli, babası Selanik göçmeni olduğu biliniyor. En son oynanan dokunulmazlık oyununda finale adını yazdıran Survivor Cemal Can kimdir? 2020 Survivor finalisti Cemal Can Canseven kaç yaşında, nereli?

SURVİVOR CEMAL CAN KİMDİR?

Cemal Can Canseven, 25 Mayıs 1995 İzmir'de doğdu. Annesi Rizeli, babası Selanik göçmeni olan Cemal Can Canseven, İstanbul'da bulunan Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünde okumaktadır. 2013 yılında Üniversite okumaya başlamıştır.

İşte, Survivor Cemal Can Canseven hakkında merak edilenler…