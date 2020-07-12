Survivor'da kim elendi? Survivor elenen yarışmacı kim oldu? 11 Temmuz 2020 SMS oy sıralaması ve elenen isim...

Survivor 2020 tüm hızıyla ekranlara gelmeye devam ederken ada konseyinde yeni bir heyecan yaşandı. Yarışmanın 133.son bölümünde Berkan, Cemal Can, Yasin ve Barış arasında son dokunulmazlık oyunu oynandı. Finale yaklaşırken son 4 yarışmacının bulunduğu programda SMS sıralaması ile bir kişi adaya veda etmiş olacak. Yarışmacılar arasında nefes nefes verilen mücadelenin ardından finale 3 kişi kalacak. Buna göre; Survivor'da kim elendi, kim gitti? 11 Temmuz SMS oy sıralaması ile Survivor elenen yarışmacı açıklandı mı? İşte detaylar…
Survivor yeni bölüm canlı yayınla ekranlara geldi. Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler'de finale sayılı günler kala ada konseyinde bir eleme daha yapılacak. Survivor 133. yeni bölümde dokunulmazlığı kazanan isim belli olurken Survivor 2020'de veda eden isim açıklanmadı. Böylelikle 4 yarışmacıdan biri SMS oylaması sonrasında elendi ve '' Survivor'da kim elendi?'' sorusu yanıtsız kaldı.
Tv8 ekranlarında yayınlanan ve her geçen gün oyunların, ödüllerin büyüdüğü yarışmada eleme heyecanı da yaşanıyor. Survivor 2020 final dörtlüsü, bir kez daha karşı karşıya geldi. Survivor yeni bölümde dokunulmazlığı kazanan belli olurken, Survivor 2020'de veda eden isim henüz belli olmadı.
Survivor 'da eleme tarihi ertelendi, Acun Ilıcalı eleme gününün 12 Temmuz tarihinde yapılacağını duyurdu.
Survivor elenen isim açıklanmadı. Acun Ilıcalı, Survivor'ın Dominik'ten canlı yayın ile yayınlanması, oyunların uzun sürmesi ve Türkiye saatiyle geç saat olmasından dolayı konseyin 12 Temmuz 2020 Pazar günü yapılacağını duyurdu.
Survivor SMS oylamaları ise 12 Temmuz'da yapılacak olan elemenin ardından belli olacak.
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Survivor'da son dokunulmazlık oyununu kazanan Cemal Can oldu.
Survivor yeni bölümünde dokunulmaz Cemal Can oldu. Yasin, Cemal Can, Berkan ve Barış, canlı yayında bir kez daha mücadele etti. Yorucu, bir o kadar heyecanlı bu oyun sonrasında günün birincisi belli olacak. Cemal Can o dokunulmazlığı kazanmış oldu ve final oyunu oynamayacak. Dokunulmazlığı kazanan isim dışında kalan üç kişi için canlı yayında ada konseyi yapılacak. Yapılacak oylama sonucunda Survivor 2020'den elenen isim belli olacak.
2020 Survivor ünlüler gönüllülerin 10 Temmuz günü ekranlara gelen 132. yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Canlı yayınla ekranlara gelen kritik dokunulmazlık oyunu an itibariyle Survivor Barış - Yasin ve Berkan - Cemal Can'ın kıran kırana mücadelesine sahne oldu. Bu oyunda, rakiplerini tek tek geçen Berkan, Survivor'da günün birincisi olmuştu. Programda ekrana gelecek 11 Temmuz Survivor 133.bölümünde ise eleme gecesi heyecanı yaşanacak.