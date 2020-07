Survivor'da kim elendi? Survivor elenen yarışmacı kim oldu? 11 Temmuz 2020 SMS oy sıralaması ve elenen isim...

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor elenen isim açıklanmadı. Acun Ilıcalı, Survivor'ın Dominik'ten canlı yayın ile yayınlanması, oyunların uzun sürmesi ve Türkiye saatiyle geç saat olmasından dolayı konseyin 12 Temmuz 2020 Pazar günü yapılacağını duyurdu.

SURVİVOR SMS OYLAMASI BELLİ OLDU MU?

Survivor SMS oylamaları ise 12 Temmuz'da yapılacak olan elemenin ardından belli olacak.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK KİM KAZANDI?

Survivor'da son dokunulmazlık oyununu kazanan Cemal Can oldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Survivor yeni bölümünde dokunulmaz Cemal Can oldu. Yasin, Cemal Can, Berkan ve Barış, canlı yayında bir kez daha mücadele etti. Yorucu, bir o kadar heyecanlı bu oyun sonrasında günün birincisi belli olacak. Cemal Can o dokunulmazlığı kazanmış oldu ve final oyunu oynamayacak. Dokunulmazlığı kazanan isim dışında kalan üç kişi için canlı yayında ada konseyi yapılacak. Yapılacak oylama sonucunda Survivor 2020'den elenen isim belli olacak.

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

2020 Survivor ünlüler gönüllülerin 10 Temmuz günü ekranlara gelen 132. yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Canlı yayınla ekranlara gelen kritik dokunulmazlık oyunu an itibariyle Survivor Barış - Yasin ve Berkan - Cemal Can'ın kıran kırana mücadelesine sahne oldu. Bu oyunda, rakiplerini tek tek geçen Berkan, Survivor'da günün birincisi olmuştu. Programda ekrana gelecek 11 Temmuz Survivor 133.bölümünde ise eleme gecesi heyecanı yaşanacak.