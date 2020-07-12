Survivor kim elendi? 12 Temmuz SMS oy sıralaması ile Survivor’dan elenen yarışmacı kim oldu?

Çekimleri Dominik'te gerçekleşen Survivor yeni bölümleriyle ekrana gelirken finale adım adım yaklaşılıyor. Dün akşam oynanan son dokunulmazlık oyununun galibi Cemal Can olmuş ve finale adını yazdırmıştı. Nefes kesen ve soluksuz izlenen oyunun ardından Barış, Yasin ve Berkan üçlüsü eleme potasına girmiş oldu. Bu akşam ekrana gelecek 134.bölümde SMS oy sıralamasının ardından adaya veda eden yarışmacı açıklanmış olacak. Peki 12 Temmuz 2020 Survivor kim elendi? Survivor SMS sıralaması ile kim elendi, adaya hangi yarışmacı veda etti? İşte detaylar…

SURVİVOR KİM ELENDİ? 12 TEMMUZ SMS SIRALAMASI!

Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020'de bu hafta oynanan dokunulmazlık oyunları büyük çekişmeye sahne olurken finale adını yazdıran isim Cemal Can oldu. Programın 12 Temmuz akşamı canlı yayınla ekranlara gelecek olan bölümünde Survivor'da kim elendi? Sorusu yanıt bulacak. Barış, Yasin ve Berkan'ın eleme adayları olduğu bilinirken üç isim SMS sıralaması ile değerlendirilecek ve adaya veda eden isim belli olacak.

İşte Survivor'dan elenen yarışmacı ve son bölümde yaşananlar…