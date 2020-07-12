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kim elendi? 12 Temmuz SMS oy sıralaması ile Survivor’dan elenen yarışmacı kim oldu?

Ekranların en çok izlenen yarışması 2020 tüm hızıyla sürerken eleme heyecanı yaşanıyor. Geçtiğimiz gün ekrana gelen son bölümde dokunulmazlık oyununu Cemal Can kazanmıştı. Böylelikle başarılı yarışmacı, zor bir mücadele sonunda kazandığı dokunulmazlık ile bu akşamki eleme potasında kurtulmuş oldu. Programın 134.bölümünde ise Barış, Yasin ve Berkan arasından biri SMS oylamasının ardından adaya veda etmiş olacak. Buna göre; Survivor kim elendi? 12 Temmuz Survivor SMS sıralaması ile kim elendi, adaya veda eden isim hangisi oldu? Barış mı, Yasin mi Berkan mı?

Giriş Tarihi: 12.7.2020 22:46 ABONE OL
Survivor kim elendi? 12 Temmuz SMS oy sıralaması ile Survivor’dan elenen yarışmacı kim oldu?

Çekimleri Dominik'te gerçekleşen yeni bölümleriyle ekrana gelirken finale adım adım yaklaşılıyor. Dün akşam oynanan son dokunulmazlık oyununun galibi Cemal Can olmuş ve finale adını yazdırmıştı. Nefes kesen ve soluksuz izlenen oyunun ardından Barış, Yasin ve Berkan üçlüsü eleme potasına girmiş oldu. Bu akşam ekrana gelecek 134.bölümde SMS oy sıralamasının ardından adaya veda eden yarışmacı açıklanmış olacak. Peki 12 Temmuz 2020 Survivor kim elendi? Survivor SMS sıralaması ile kim elendi, adaya hangi yarışmacı veda etti? İşte detaylar…

SURVİVOR KİM ELENDİ? 12 TEMMUZ SMS SIRALAMASI!

Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020'de bu hafta oynanan dokunulmazlık oyunları büyük çekişmeye sahne olurken finale adını yazdıran isim Cemal Can oldu. Programın 12 Temmuz akşamı canlı yayınla ekranlara gelecek olan bölümünde ? Sorusu yanıt bulacak. Barış, Yasin ve Berkan'ın eleme adayları olduğu bilinirken üç isim SMS sıralaması ile değerlendirilecek ve adaya veda eden isim belli olacak.

İşte Survivor'dan elenen yarışmacı ve son bölümde yaşananlar…

Survivor kim elendi? 12 Temmuz SMS oy sıralaması ile Survivor’dan elenen yarışmacı kim oldu?

SURVİVOR KİM ELENDİ?

elenen yarışmacı henüz belli olmadı. Açıklanınca haberimizdeki yerini alacaktır.

SURVİVOR SMS SIRALAMASI BELLİ OLDU MU?

Survivor SMS sıralaması açıklanmadı.

BUGÜN NELER OLUYOR?

12 Temmuz Pazar günü Survivor 134. bölümde önce Yüzleşme Konseyi ekrana gelecek. Elenen yarışmacılar ile mevcut yarışmacılar arasında yüzleşmenin yaşanacağı konseyde heyecan zirvede yaşanacak. Devamında ise Barış, Berkan ve Yasin için canlı yayında oylama yapılacak. Oluşacak SMS sıralaması sonucunda ise Survivor 2020'ye veda eden isim belli olacak. Yarışmanın takipçileri, şimdiden Survivor'da kim elenecek, SMS sıralaması nasıl olacak, Berkan mı Yasin mi Barış mı elenecek araştırmaya başladı.

SURVİVOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'un 133. bölümünde, dokunulmazlık oyunu oynandı. Survivor'un son oyunu canlı yayınla ekranlara geldi.

Oyunda Berkan - Yasin ve Cemal Can - Barış eşleşmesi yaşandı. Cemal Can'ın performansının dikkat çektiği oyunda, Berkan Cemal Can karşılaşması heyecanlı anlara neden oldu.

Gecenin sonunda 3-1'lik skorla Cemal Can Survivor son dokunulmazlık oyununu kazandı. Sürenin kalmamasından dolayı, Survivor'da eleme yapılmadı. Acun Ilıcalı, elemenin 12 Temmuz Pazar akşamı olacağını son üç finalistin de pazartesi günü Survivor SMS oylamasına çıkacağını duyurdu.

Survivor kim elendi? 12 Temmuz SMS oy sıralaması ile Survivor’dan elenen yarışmacı kim oldu?
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Survivor kim elendi? 12 Temmuz SMS oy sıralaması ile Survivor’dan elenen yarışmacı kim oldu?
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