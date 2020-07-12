2020 Survivor finalisti Yasin kimdir, kaç yaşında? Survivor Yasin Obuz nereli, ne iş yapıyor?

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2020 finalisti kimdir, kaç yaşında? Survivor nereli, ne iş yapıyor?

Çekimleri Dominik Cumhuriyeti’nde gerçekleşen yeni bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor. Büyük finale son hafta kala finalistlerden Obuz hayatı merak edilir oldu. Adadaki performansı ve dokunulmazlık oyunlarındaki başarısıyla izleyicinin dikkatini çeken Yasin’in yaşı, kilosu, hayatı ve işi gibi bilgiler araştırılıyor. Amatör olarak ve profesyonel olarak futbol ile ilgilenen kimdir? 2020 Survivor finalisti kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Giriş Tarihi: 12.7.2020 19:32 Son Güncelleme: 12.7.2020 19:33 ABONE OL
Survivor Yasin kimdir, kaç yaşında? Survivor finalisti Yasin Obuz nereli, ne iş yapıyor?

2020 gönüllüler yarışmacısı Obuz, adanın en çok dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. Gerek sportif yapısı gerekse adadaki başarılı performansıyla magazin gündeminin sık konuşulan ismi Yasin'in üniversite okuduğu yıllarda fitness, futbol, yüzme gibi alanlarda kendisini geliştirdiği biliniyor. Daha öncesinde Masterchef Türkiye adlı yemek yarışmasında da tanıdığımız yarışmacının hayatı, yaşı, kariyeri gibi bilgiler merak ediliyor. Buna göre; Yasin kimdir, kaç yaşında, boyu ve kilosu kaç? Survivor 2020 finalisti nereli, ne iş yapıyor?

SURVİVOR YASİN KİMDİR?

Survivor 2020 Gönüller takımında yarışan Yasin Obuz, 21 Kasım 1988 tarihinde Diyarbakır'da dünyaya geldi. Üç kardeş olan Yasin Obuz, küçük yaşlardan beri sporla yakından ilgilenmektedir. 1998 yılında ilk spor lisansını çıkarttı. Amatör olarak ve profesyonel olarak futbol ile ilgilenen Yasin Obuz, ek olarak 2 yıl kadar jimnastik ile ilgilendi.

İşte Yasin Obuz'un merak edilen hayatı…

Survivor Yasin kimdir, kaç yaşında? Survivor finalisti Yasin Obuz nereli, ne iş yapıyor?

YASİN OBUZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Obuz Ankara Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Bölümü mezunudur. Üniversite okuduğu yıllarda fitness, futbol, yüzme gibi alanlarda kendisini geliştirdi. Üniversite yıllarının son dönemlerinde yemek yapmaya merak salan , mutfak yemeklerini yapma üzerine eğitimler aldı ve kendisini aşçılık alanında geliştirdi.Spordan daha çok yemek yaparken mutlu olan Yasin Obuz, yemek mutfağını iyice öğrenmek için yaklaşık olarak 20 kadar ülkeye seyahat etti. Buralarda farklı yemek kültürlerini gördü ve nasıl yapıldığı üzerine bir çok tecrübe edindi.

Yemek üzerine küçük çaplı bir işletmesi bulunan Yasin Obuz, TV 8 ekranlarında yayınlanan Masterchef Türkiye adlı yemek yarışmasına katıldı ve hal hareketleri ile sosyal medyada bir çok kişi tarafından konuşulan isim haline geldi. Geçen sezon Masterchef yarışmasına katılan Yasin bu şekilde 'a seçildi.

Survivor Yasin kimdir, kaç yaşında? Survivor finalisti Yasin Obuz nereli, ne iş yapıyor?
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2020 Survivor finalisti Yasin kimdir, kaç yaşında? Survivor Yasin Obuz nereli, ne iş yapıyor?
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