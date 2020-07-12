Süt Kardeşler filmi nerede çekildi? Yeşilçam efsanesi Süt Kardeşler filmi konusu ve oyuncuları

Kemal Sunal'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan ve aynı zamanda Türk sinema tarihi açısından önemli bir yere sahip olan Süt Kardeşler filmi bu akşam TV'de yayınlanacak. Yeşilçam meraklılarını ekrana kilitlemeye hazırlanan Süt Kardeşler filminin oyuncu kadrosunda birbirinden değerli isimler bulunuyor. Kemal Sunal'dan Şener Şen'e, Adile Naşit'ten Halit Akçatepe'ye kadar pek çok Yeşilçam efsanesi Süt Kardeşler filmi oyuncu kadrosunda yer alıyor. İşte Süt Kardeşler filmi konusu ve oyuncuları…
Süt Kardeşler filminin konusu; Yıllardır kimsenin sahip olamadığı konağın sahibi Melek hanım, sütoğlu Şaban sanıp da Şaban'ın arkadaşı Ramazan'ı eve alır. Fakat sinirli abisi Hüsamettin'e Ramazan'ı damadı Bayram olarak tanıtır. Konağa gerçek Şaban ve gerçek Bayram'ın gelmesiyle işler karışır. Bayram'ın kardeşi Bihter'e aşık olan Şaban onun peşinde dolanır. Bayram'ın babasının eve Gulyabani adında bir canavar sokmasıyla işler iyice karışır. Olayı çözen Şaban, damat Bayram, ve emir eri olan Ramazan madalya alır.
Süt Kardeşler filminin oyuncuları şu şekilde;
Ertem Eğilmez'in yönetmenliğini yaptığı ve Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Gülyabani kitabından uyarlanan Süt Kardeşler filmi, İstanbul Yeşilköy'de çekilmiştir. Filmin çekildiği konak hala varlığını sürdürmektedir.