Tuvana Türkay ile Ata Demirer başrolde! Olanlar Oldu filmi nerede çekildi, konusu ne?

Genellikle filmlerini Çanakkale'de çeken Ata Demirer, Olanlar Oldu filminde İzmir'i tercih etti. Eyvah Eyvah serisini Geyikli kasabasında çeken usta oyuncu, Olanlar Oldu filminde Tuvana Türkay ile birlikte rol alıyor. Ata Demirer bu filmde hem tekne kaptanını hem de onun annesi Döndü Hanım karakterini canlandırıyor. Filmin oyuncuları arasında Tuvana Türkay, Seda Güven, Salih Kalyon, Ülkü Duru gibi isimler var.

OLANLAR OLDU FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Olanlar Oldu filmi İzmir'de çekildi. Seferihisar'ın şirin sahil kasabası Sığacık'ta çekilen filmin konusu ise şöyle;

Bir Ege kasabasında geçen hikayede, oğlunun mürvetini görmek isteyen Döndü, gelin adayı olarak kasabanın güzeli Mehtap'ı (Seda Güven) düşünürken, bir anda ünlü dizi oyuncusu Aslı'nın (Tuvana Türkay) olaylara dahil olmasıyla olanlar oluyor.