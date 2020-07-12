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filmi konusu nedir? Zootropolis: Hayvanlar Şehri filmi seslendirenler kimler?

Bu akşam ATV ekranlarına gelecek olan filmi için geri sayım başladı. 2016 yılı yapımı film; animasyon, aile ve komedi türlerindedir. Yönetmen koltuğunda; Byron Howard, Rich Moore, Jared Bush gibi isimler otururken Zootopia olan hayvanların yaşadığı büyük bir şehrin hikayesi izleyenlerin beğenisine sunulacak. Peki; nedir? Zootropolis: Hayvanlar Şehri filmi seslendirenler kimler?

Giriş Tarihi: 12.7.2020 16:45 ABONE OL
Zootropolis: Hayvanlar Şehri filmi konusu nedir? Zootropolis: Hayvanlar Şehri filmi seslendirenler kimler?

ATV ekranlarına bu akşam gelecek olan Zootropolis: Hayvanlar Şehri filmi için heyecan dorukta. Zootopia, hayvanların bir arada yaşadığı çok büyük bir şehirdir. Bu şehirde yaşayan bir tavşan olan Judy Hopps polis teşkilatına yeni yazılmıştır. Nick adlı tilki ise küçük dolandırıcılık işleri yaparak köşeyi dönmeyi hedeflemektedir. Bir gün Nick işlemediği suçla itham edilir ve hikaye burada başlar. Zootropolis: Hayvanlar Şehri filmi konusu nedir? Zootropolis: Hayvanlar Şehri filmi seslendirenler kimler?

ZOOTROPOLİS: HAYVANLAR ŞEHRİ FİLMİ KONUSU

Zootopia, hayvanların bir arada yaşadığı çok büyük bir şehirdir. Bu şehirde yaşayan bir tavşan olan Judy Hopps polis teşkilatına yeni yazılmıştır. Nick adlı tilki ise küçük dolandırıcılık işleri yaparak köşeyi dönmeyi hedeflemektedir. Bir gün Nick, işlemediği bir suçla itham edilir. Nick adını temize çıkarmak, Judy de davayı çözmek için daha önceden hiç tahmin edemeyecekleri bir işbirliği yapmak zorunda kalırlar.

ZOOTROPOLİS: HAYVANLAR ŞEHRİ FİLMİ OYUNCULARI

  • Yapım Yılı : 2016
  • Yönetmen : Byron Howard, Rich Moore, Jared Bush
  • Türü : Animasyon / Aile / Komedi
  • Oyuncular: Aysun Topar, Cem Yılmaz, Fatih Özacun

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Zootropolis: Hayvanlar Şehri filmi konusu nedir? Zootropolis: Hayvanlar Şehri filmi seslendirenler kimler?
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