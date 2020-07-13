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filmi konusu nedir? kimler?

Bu akşam Kanal D ekranlarına gelecek olan filmi için geri sayım başladı. 2017 yılı yapımı filmin yönetmen koltuğunda Özer Kızıltan oturuyor. Cinayet zanlısı olarak bir sabah uyanan Orhan karakterinin hikayesinin anlatıldığı nedir? kimler?

Giriş Tarihi: 13.7.2020 17:45 ABONE OL
Elimiz Mahkum filmi konusu nedir? Elimiz Mahkum filmi oyuncuları kimler?

Kanal D ekranlarına bu akşam gelecek olan Elimiz Mahkum filmi için heyecan dorukta. Melis Babadağ, İlker Kızmaz gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı filmin konusu ve detayları merak edilmeye başlandı. Sinema severler için kaçınılmaz bir film olan Elimiz Mahkum filmi konusu nedir? Elimiz Mahkum filmi oyuncuları kimler?

ELİMİZ MAHKUM FİLMİ KONUSU

Bir sabah cinayet zanlısı olarak uyanan Orhan hafızasını kaybetmiştir, yanında yeni tanıştığı bir kadınla tüm olaylar zincirini çözmek ve kurtulmak zorundadır!

ELİMİZ MAHKUM FİLMİ OYUNCULARI

Melis Babadağ, İlker Kızmaz, Ferdi Sancar, Hakan Salınmış

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Elimiz Mahkum filmi konusu nedir? Elimiz Mahkum filmi oyuncuları kimler?
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