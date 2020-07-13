Kanal D ekranlarına bu akşam gelecek olan Elimiz Mahkum filmi için heyecan dorukta. Melis Babadağ, İlker Kızmaz gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı filmin konusu ve detayları merak edilmeye başlandı. Sinema severler için kaçınılmaz bir film olan Elimiz Mahkum filmi konusu nedir? Elimiz Mahkum filmi oyuncuları kimler?

ELİMİZ MAHKUM FİLMİ KONUSU

Bir sabah cinayet zanlısı olarak uyanan Orhan hafızasını kaybetmiştir, yanında yeni tanıştığı bir kadınla tüm olaylar zincirini çözmek ve kurtulmak zorundadır!

ELİMİZ MAHKUM FİLMİ OYUNCULARI

Melis Babadağ, İlker Kızmaz, Ferdi Sancar, Hakan Salınmış