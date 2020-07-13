Galataport nerede? Survivor 2020 finalinin yapılacağı Galataport İstanbul'un neresinde, hangi semtte?

Survivor 2020 final heyecanı şimdiden başladı. Programın son bölümünde Acun Ilıcalı Survivor finalinin Galataport'ta yapılacağını izleyicilerle paylaşmıştı. Böylelikle finale kalan yarışmacıların yarışacağı yer belli oldu. Acun Ilıcalı tarafından paylaşılan bilgilere göre; Salı akşamı da, yani 14 Temmuz Salı akşamı Survivor 2020'nin şampiyonu belirlenen yerde açıklanacak. Peki Galataport nerede? İstanbul Galataport nerede, hangi ilçede kalıyor?
Survivor finalinin yeri ve tarihinin açıklanmasıyla birlikte Galataport, merak edilen yerler arasında yer aldı. Böylelikle İstanbul'un sahil şeridinde yer alan bir liman ve kentsel dönüşüm projesi Galataport nerede sorusunun yanıtı belli oldu.
Acun Ilıcalı tarafından açıklanan Survivor final mekanı ''Galataport'' hakkında merak edilenler ise artış gösterdi.Galataport veya Salı Pazarı Kurvaziyer Limanı Projesi Karaköy Rıhtımı ile Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı Kampüsü'ne ait bina arasındaki sahil şeridinde yer alan bir liman ve kentsel dönüşüm projesidir.
İşte Galataport hakkında merak edilenler…
Galataport, Karaköy Rıhtımı ile Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı Kampüsü'ne ait bina arasındaki sahil şeridinde yer alan bir liman ve kentsel dönüşüm projesi.
Turizmden kültür sanata, gastronomiden alışverişe kadar hayatın her alanına dokunacak olan Galataport Projesi'nde çalışmalar sürüyor. Projeyle yılda 1,5 milyon kruvaziyer gemi yolcusunun ağırlanması bekleniyor.
Galataport projesinde, Karaköy Rıhtımı'ndan Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı Kampüsü'ne kadar uzanan 1.2 kilometrelik sahil şeridinde çalışmalar 2016 yılı sonunda başlamıştı. Önce limanın Karaköy bölgesinde bulunan tek ve iki katlı yolcu kabul ve pasaport işlemlerinin yapıldığı eski binalar ve antrepoların yıkım işi tamamlanmıştı. Daha sonra proje alanında yer alan İstanbul Modern Sanat Müzesinin bulunduğu binanın yıkılmasıyla yapım çalışmalarına hız verilmiş, geçen yıl ilk ilk beton dökme işleminin ardından yeni binaların yapılmasına başlanmıştı.
Projeyle birlikte daha önce sadece kruvaziyer yolcuların dolaşabildiği sahil de halkın kullanımına açılacak. Alan üzerinde hareketli kapaklarla geçici gümrük alanları oluşturulacak. Yabancı yolcular bu alanlardan terminal binasına alındıktan sonra kapaklar açılarak o bölge tekrar halka açılacak. Proje tamamlandığında İstanbul limanına 6 binden daha fazla yolcu kapasiteli dev yolcu gemileri yanaşabilecek.
Acun Ilıcalı tarafından paylaşılan bilgilere göre; büyük final Pazartesi ve Salı olacak. Salı akşamı Survivor finali Galataport'ta yapılacak ve 14 Temmuz Salı akşamı Survivor 2020'nin şampiyonu belli olacak.