Gençliğim Eyvah 5. yeni bölüm fragmanı izle! Gençliğim Eyvah oyuncuları kimler, konusu nedir?

Gençliğim Eyvah 5. Bölüm fragmanı yayınlandı. Bu akşam ekranlara gelecek olan yeni bölümde yine kahkaha tufanı izleyenlerle buluşacak. Yayınlandığı günden itibaren kalpleri ısıtıp yüzleri güldüren, atv ekranlarının sevilen dizisi Gençliğim Eyvah, Pazartesi akşamının en çok izlenen dizisi olmayı başarıyor. Peki, Gençliğim Eyvah 5. Yeni bölümde neler olacak? Gençliğim Eyvah konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte detaylar…

GENÇLİĞİM EYVAH 5. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Gençliğim Eyvah 5. son bölümden ikinci fragman yayınlandı | Video

"Hayatta kalmak için ne gerekiyorsa yapacağız!"

Ahmet'in evinde kalan tüm erkekler Hacer tarafından sokağa atılınca, başlarına gelmeyen kalmaz. Zekeriya doğaya uyum sağlamaya çalışırken; Arif'in vahşi doğanın kurallarıyla hareket etmesi; başlarına olmadık işler açacaktır. Suzan, kaynanası Nuriye ile geçinemez. Annesi ve Suzan arasında kalan Veysi perişan olur. İkisine de yaranamaz. Hacer ve Nuriye'nin karşılıklı rekabeti, aile içinde ilişkilerinin bozulmasına sebep olurken; Arif ve Zekeriya da ilişkileri düzeltmek için çabalar. Zola ile Azra arasında olan bitenleri fark eden Ahmet ise, Zola ile arasındaki gerginliğin su yüzüne çıkmasına neden olan bir hamlede bulunacaktır.

GENÇLİĞİM EYVAH KONUSU NEDİR?

Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, Deniz Yılmaz'ın yönetmen koltuğuna oturduğu, Ayhan Barış Başar ve Ünal Yeter'in kaleme aldığı "Gençliğim Eyvah" aşkların, büyük sırların, beceriksizce çevrilen entrikaların komedisini izleyicisi ile buluşturmaya devam ediyor.

GENÇLİĞİM EYVAH OYUNCULARI KİMLER?

Aynı semtin iki düşman kebapçısı Urfalı Bozoğlu ve Adanalı Asmalı ailelerinin etrafında dönen aşk, sır ve entrika dolu hikayeyi seyirciyle buluşturan dizide, Cengiz Bozkurt, Levent Ülgen, Günay Karacaoğlu, Ulviye Karaca, Elif Doğan, Burak Tozkoparan, Ekin Mert Daymaz, Erdem Kaynarca, Bahar Süer, Kemal Uçar, İpek Çiçek, Ecem Atalay ve Beyti Engin gibi başarılı isimler rol alıyor.