Gol Kralı filmi nerede ve kaç yılında çekildi? Gol Kralı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Kanal D ekranlarına bu akşam gelecek olan Gol Kralı filmi için heyecan dorukta. Komedi türünde olan film Yeşilçam'ın unutulmaz efsanevi filmleri arasında yer alırken konusu, oyuncuları, nerede çekildiğine dair pek çok detay araştırılır hale geldi. Sinema severler için kaçınılmaz bir fırsat olan Gol Kralı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Gol Kralı filmi nerede ve kaç yılında çekildi?

GOL KRALI FİLMİ KONUSU

Herkes tarafından saflığı ve temiz kalpliliğiyle bilinen Sait Sarıoğlu hiç beklemediği anda genç kıza aşık olur. Zengin ve varlıklı bir ailenin oğlu olan Sait'in dedesi sadrazamdır. Sait Sarıoğlu Paris'te matematik eğitimi alan ve hayatındaki bütün problemleri matematik yoluyla çözüm bulan bir adamdır.

Aşık olduğu kız ise iç çamaşırı fabrikatörünün kızı Sevim'dir. Sevim ailesinin baskısıyla zengin ama çok zeki olmayan bir eş bulma arayışına girer. Sait Sarıoğlu ile tanışınca bütün özelliklerin onda olduğunu fark eder. Sevim'in ailesi zengin damat buldukları için çok mutlu olurlar. Sevim ve Sait yıldırım hızıyla nişanlanır.

Nişanlandıktan sonra Sevim ve Sait'in arasında kara kedi girer. Sevim'in futbol olan düşkünlüğü Sait'i zor durumda bırakır. Sevim'in aklını çelmek için Sait futbolcu olmaya karar verir. Ancak Sait'in gözleri ileri derece bozuktur. Bu nedenle Sevim onunla dalga geçer. Sait futbolcu olmayı aklına koymuştur ve bu uğurda başına gelen bir sürü arbedenin de üstesinden gelir.

GOL KRALI FİLMİ OYUNCULARI

Kemal Sunal, Suna Yıldızoğlu, Hüseyin Kutman, Suzan Avcı

GOL KRALI NEREDE VE KAÇ YILINDA ÇEKİLDİ?

1970'li yılların sonunda yayınlanan kitap 1980 yılında "Gol Kralı" filmiyle beyaz perdeye aktarıldı. İstanbul'un birçok semtinde çekimleri yürütülen film Türk sinemasının baş yapıtları arasında yerini aldı.

