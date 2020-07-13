SON DAKİKA: Aylardır salgından izole yaşayan Survivor yarışmacıları maske taktı! Survivor Cemal Can'ın tepkisi şoke etti...

Son dakika haberleri...Dominik Cumhuriyeti'nde corona virüsünden izole bir yerde yarışmaya devam eden Survivor yarışmacıları büyük final için İstanbul'a gelmek üzere yola çıktılar. Acun Ilıcalı'nın özel jetiyle birlikte gelen yarışmacıların yolculuğunun ilk dakikalarında Acun Ilıcalı Instagram hesabından canlı yayın yaptı. Corona virüs salgının detaylarını bilmeyen yarışmacılar zorluk yaşarken konuya yönelik ilk tepki ise Survivor Cemal Can'dan geldi. Acun Ilıcalı ise Cemal Can'a gereken yanıtı verdi.

CORONA VİRÜSÜ SURVİVOR YARIŞMACILARINI DA ETKİLEDİ! İLK TEPKİ CEMAL CAN'DAN GELDİ!

Büyük final için İstanbul'a gelen Survivor yarışmacıları ilk kez maske ile karşılaştılar. Durum karşısında şaşıran yarışmacılardan ilk tepki ise Cemal Can'dan geldi.

İşte son dakika gelişmeleri...