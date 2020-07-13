SON DAKİKA: Aylardır salgından izole yaşayan Survivor yarışmacıları maske taktı! Survivor Cemal Can'ın tepkisi şoke etti...

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: Aylardır salgından izole yaşayan Survivor yarışmacıları maske taktı! Survivor 'ın tepkisi şoke etti...

haberleri...Berkan'ın elenmesinin ardından Survivor finalistleri Yasin, ve Barış oldu. Büyük final için 'nın özel jetiyle Dominik'ten ayrılan yarışmacılar bilindiği üzere corona virüsten etkilenmeyen bir bölgede yarışmaya devam ediyorlardı. Ancak İstanbul'a gelmek için yola çıkan yarışmacılar maske ile karşılaşınca neye uğradıklarını şaşırdılar ve ilk tepki Can'dan geldi. Cemal Can'ın bu tepkisi sosyal medyada epey konuşulurken Acun Ilıcalı ise gereken yanıtı verdi. İşte son dakika haberinin detayları!

Giriş Tarihi: 13.7.2020 10:21 Son Güncelleme: 13.7.2020 10:21 ABONE OL
SON DAKİKA GELİŞMESİ: Aylardır salgından izole yaşayan Survivor yarışmacıları maske taktı! Survivor Cemal Can'ın tepkisi şoke etti...

haberleri...Dominik Cumhuriyeti'nde corona virüsünden izole bir yerde yarışmaya devam eden Survivor yarışmacıları büyük final için İstanbul'a gelmek üzere yola çıktılar. 'nın özel jetiyle birlikte gelen yarışmacıların yolculuğunun ilk dakikalarında Acun Ilıcalı Instagram hesabından canlı yayın yaptı. Corona virüs salgının detaylarını bilmeyen yarışmacılar zorluk yaşarken konuya yönelik ilk tepki ise Survivor 'dan geldi. Acun Ilıcalı ise Cemal Can'a gereken yanıtı verdi.

CORONA VİRÜSÜ SURVİVOR YARIŞMACILARINI DA ETKİLEDİ! İLK TEPKİ CEMAL CAN'DAN GELDİ!

Büyük final için İstanbul'a gelen Survivor yarışmacıları ilk kez maske ile karşılaştılar. Durum karşısında şaşıran yarışmacılardan ilk tepki ise Cemal Can'dan geldi.

İşte son dakika gelişmeleri...

SON DAKİKA GELİŞMESİ: Aylardır salgından izole yaşayan Survivor yarışmacıları maske taktı! Survivor Cemal Can'ın tepkisi şoke etti...

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020, dün akşam Dominik'ten son yayını yaptı. Finale saatler kala yarışmaya veda eden Berkan'ın ardından Yasin, ve Barış büyük final için İstanbul'a gelmek için yola çıktı.

"BİZ HEP MASKEYLE Mİ DOLAŞACAĞIZ"

, Survivor 2020 finalistlerini özel jetiyle Dominik'ten İstanbul'da getiriyor. Toplam 14 saat sürecek olan yolculuğun ilk dakikalarında Acun Ilıcalı, Instagram hesabından canlı yayın yaptı. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının detaylarını bilmeyen yarışmacılar zorunlu hale gelen maskeyle ilk defa karşılaştılar. Havaalanında maske takmak zorunda kalan yarışmacılardan Cemal Can, "Biz hep böyle mi dolaşacağız?" diye Acun Ilıcalı'ya sordu. Acun ise, "Sokaktaysan evet ama çekimlerde takmayacaksınız" dedi.

SON DAKİKA GELİŞMESİ: Aylardır salgından izole yaşayan Survivor yarışmacıları maske taktı! Survivor Cemal Can'ın tepkisi şoke etti...

BÜYÜK FİNAL NEREDE NE NASIL OLACAK?

Survivor 2020 finali 13 ve 14 Temmuz'da İstanbul Galataport'ta yapılacak. Canlı yayında ekrana gelecek olan finalde, 13 Temmuz Pazartesi akşamı bir yarışmacı SMS oylamasıyla veda edecek. 14 Temmuz Salı akşamı ise yine SMS oylamasıyla Survivor 2020 şampiyonu belli olacak. Galataport'taki final ise koronavirüs salgını nedeniyle seyircilere kapalı olacak. Finale sadece eski yarışmacılar ve finale kalan , Barış ve Yasin'in aileleri katılabilecek.

SON DAKİKA GELİŞMESİ: Aylardır salgından izole yaşayan Survivor yarışmacıları maske taktı! Survivor Cemal Can'ın tepkisi şoke etti...
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SON DAKİKA: Aylardır salgından izole yaşayan Survivor yarışmacıları maske taktı! Survivor Cemal Can'ın tepkisi şoke etti...
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