Son Dakika Haberleri | Survivor elenen isim kim oldu? 2020 Survivor kim elendi ve finalistler kim oldu? İşte Survivor Final hakkında detaylar!

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Son Dakika Haberleri | Survivor elenen isim kim oldu? 2020 Survivor kim elendi ve finalistler kim oldu? İşte hakkında detaylar!

'de televizyon ekranlarının dikkat çeken yarışması için heyecanlı geri sayım sona erdi ve 'Kim elendi' sorusu yanıt buldu. Survivor Finalistler, son bölüm ile belli oldu! Önceki bölümde, Berkan, Yasin, Barış ve arasında zorlu oyunda, dokunulmazlık kazanarak yarı finale gitmeyi garantileyen ilk isim Cemal Can olmuştu. Peki, Survivor Finale giden isimler belli oldu mu ve Survivor'da kim elendi? İşte, Survivor'da Finale yükselen isimler ve elenen isim...

Giriş Tarihi: 14.7.2020 01:29 Son Güncelleme: 14.7.2020 01:31 ABONE OL
Survivor elenen isim kim oldu? 2020 Survivor kim elendi ve finalistler kim oldu? İşte Survivor Final hakkında detaylar!

Suvivor'da kim elendi sorusu binlerce yarışma hayranı tarafından araştırılıyor. TV ekranlarının sevilen yarışması Survivor'da final heyecanı başlıyor. Dün akşam elenen isim ile birlikte finale kalabilecek 3 kişi belirlenmişti. , dokunulmazlık oyununu kaznarak, yarı finale çıkmayı garantiledi. Peki, Survivor elenen isim bugün kim oldu? Bu başlık altında, hakkında detaylara erişebilir ve Survivor elenen isim hakkında bilgi edinebilirsiniz.

ÖNCEKİ BÖLÜMDE SURVİVOR ELENEN İSİM BELLİ OLDU

Survivor 2020'nin 12 Temmuz akşamı yayınlanan bölümüyle 'Survivor'da kim elendi?' sorusu yanıt buldu. Dokunulmazlık oyununu kaybeden Barış, Berkan, Yasin için canlı yayında konsey için toplandı. Bu üç isim için halk oylaması yapıldı. Seyircilerin sevdiği yarışmacılar için kullandıkları SMS oyları bir isim adaya veda etti. Bu sıralamada en az oyu alan Berkan, Survivor'a veda eden isim oldu.

Survivor elenen isim kim oldu? 2020 Survivor kim elendi ve finalistler kim oldu? İşte Survivor Final hakkında detaylar!

13 TEMMUZ SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

İlk finalist Barış oldu!

İkinci finalist oldu

Yasin yarışmadan elendi.

Survivor elenen isim kim oldu? 2020 Survivor kim elendi ve finalistler kim oldu? İşte Survivor Final hakkında detaylar!
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Son Dakika Haberleri | Survivor elenen isim kim oldu? 2020 Survivor kim elendi ve finalistler kim oldu? İşte Survivor Final hakkında detaylar!
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