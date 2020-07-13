Survivor Berkan kimdir? 2020 Survivor Berkan Karabulut kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Uzun soluklu yarışma programı Survivor'da 2020 sezonunda ünlüler ve gönüllüler takımlarında yer alan yarışmacılar zorlu dokunulmazlık ve ödül oyunlarında kozlarını paylaşmaya devam ederken büyük final için geri sayım sürüyor. Bugün ekranlara gelen yeni bölümde bir yarışmacı daha aday veda edecek. Öte yandan Survivor Berkan ile ilgili bilgiler izleyiciler tarafından yoğun şekilde merak edilerek 2020 Survivor Berkan Karabulut kaç yaşında, nereli, mesleği ne? sorularına cevap aramayı sürdürüyor.
Survivor 2020 yarışmacısı Berkan Karabulut'a ilişkin detaylar şöyle;
Kişisel Eğitimci ve pilates hocasıdır. Aynı zamanda Fit2Move işletmesinin sahibi olan Berkan Karabulut, vücut geliştirme üzerine çalışmaktadır. 2011 yılında Bilecik Üniversitesi'nde okumaya başlayan Berkan Karabulut, 2015 yılında eğitimini tamamlayıp mezun olmuştur.