Survivor Cemal Can kimdir? 2020 Survivor Cemal Can Canseven kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Televizyonların en uzun soluklu yarışma programlarından Survivor 2020 ünlüler – gönülller takımlarındaki yarışmacılar sezon başından bu yana dokunulmazlık ve ödül oyunlarında kıran kırana mücadelelerini sürdürürken büyük final için de geri sayım sürüyor. Yarışmacılardan Survivor Cemal Can'a ilişkin bilgiler merak ediliyor. Bu bağlamda yarışmayı takip eden izleyiciler 2020 Survivor Cemal Can Canseven kaç yaşında, nereli, mesleği ne? gibi sorularla araştırmalarına yoğun şekilde devam ediyor.
Annesi Rize'li, babası Selanik göçmeni olan Cemal Can 24 yaşında, İzmir doğumlu. Kendisinden 9 yaş büyük, "küçük annem" dediği bir ablası var.
Liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamlayan Cemal Can, Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başlayınca bu vesileyle İstanbul'a yerleşti ve arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de DJ'lik eğitimi almaya başladı.