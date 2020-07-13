Son Dakika Haberi | Survivor elenen isim kim oldu? 2020 Survivor kim elendi ve finalistler kim oldu? İşte Survivor Final hakkında detaylar!

Suvivor'da kim elendi sorusu binlerce yarışma hayranı tarafından araştırılıyor. TV ekranlarının sevilen yarışması Survivor'da final heyecanı başlıyor. Dün akşam elenen isim ile birlikte finale kalabilecek 3 kişi belirlenmişti. Cemal Can, dokunulmazlık oyununu kaznarak, yarı finale çıkmayı garantiledi. Peki, Survivor elenen isim bugün kim oldu? Bu başlık altında, Survivor Final hakkında detaylara erişebilir ve Survivor elenen isim hakkında bilgi edinebilirsiniz.

ÖNCEKİ BÖLÜMDE SURVİVOR ELENEN İSİM BELLİ OLDU

Survivor 2020'nin 12 Temmuz akşamı yayınlanan bölümüyle 'Survivor'da kim elendi?' sorusu yanıt buldu. Dokunulmazlık oyununu kaybeden Barış, Berkan, Yasin için canlı yayında konsey için toplandı. Bu üç isim için halk oylaması yapıldı. Seyircilerin sevdiği yarışmacılar için kullandıkları SMS oyları bir isim adaya veda etti. Bu sıralamada en az oyu alan Berkan, Survivor'a veda eden isim oldu.