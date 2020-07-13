Dün akşam Survivor'da kim elendi, kim gitti? 12 Temmuz 2020 SMS sıralaması ile Survivor'da kim eledi, yarı finale kimler kaldı?

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor elenen yarışmacı belli oldu. Survivor'da elenen yarışmacı Berkan Karabulut oldu.

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SURVİVOR SMS SIRALAMASI BELLİ OLDU MU?

Survivor SMS oylaması sonucunda en az oyu alarak adaya veda eden yarışmacı Berkan oldu. Seyircilerin sevdiği yarışmacılar için kullandıkları SMS oyları sonucunda bir SMS sıralaması oluştu. Bu sıralamada en az oyu alan yarışmacı Survivor 2020'ye veda etti.

SURVIVOR'DAN ELENEN BERKAN'DAN VEDA KONUŞMASI!

Survivor 2020'den elenen Berkan Karabulut veda konuşmasında, "Survivor'dan elendikten sonra veda konuşması yapan Berkan, "Kimse üzülmesin benim için, burada çok güzel yarıştım. Mertçe mücadele verdim. Ömrümün sonuna kadar unutmayacağım tecrübeler ve hatıralar edindim. 3 yarışmacı da ayrı ayrı şampiyonluğu hak eden isimler" ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

12 Temmuz Pazar günü Survivor 134. bölümde önce Yüzleşme Konseyi ekrana geldi. Elenen yarışmacılar ile mevcut yarışmacılar arasında yüzleşmenin yaşanacağı konseyde heyecan zirvede yaşandı. Devamında ise Barış, Berkan ve Yasin için canlı yayında oylama yapıldı. Oluşan SMS sıralaması sonucunda ise Survivor 2020'ye veda eden isim belli oldu. Yarışmanın takipçileri, Survivor'da kim elenecek, SMS sıralaması nasıl olacak, Berkan mı Yasin mi Barış mı elenecek araştırmalarının sonucuna ulaşmış oldu.

SURVİVOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'un 133. bölümünde, dokunulmazlık oyunu oynandı. Survivor'un son oyunu canlı yayınla ekranlara geldi.

Oyunda Berkan - Yasin ve Cemal Can - Barış eşleşmesi yaşandı. Cemal Can'ın performansının dikkat çektiği oyunda, Berkan Cemal Can karşılaşması heyecanlı anlara neden oldu.

Gecenin sonunda 3-1'lik skorla Cemal Can Survivor son dokunulmazlık oyununu kazandı. Sürenin kalmamasından dolayı, Survivor'da eleme yapılmadı. Acun Ilıcalı, elemenin 12 Temmuz Pazar akşamı olacağını son üç finalistin de pazartesi günü Survivor SMS oylamasına çıkacağını duyurdu.