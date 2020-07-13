Dün akşam Survivor'da kim elendi, kim gitti? 12 Temmuz 2020 SMS sıralaması ile Survivor'da kim eledi, yarı finale kimler kaldı?

Çekimleri Dominik'te gerçekleşen Survivor yeni bölümleriyle ekrana gelirken finale adım adım yaklaşılıyor. Dün akşam oynanan son dokunulmazlık oyununun galibi Cemal Can olmuş ve finale adını yazdırmıştı. Nefes kesen ve soluksuz izlenen oyunun ardından Barış, Yasin ve Berkan üçlüsü eleme potasına girmiş oldu. Bu akşam ekrana gelen 134.bölümde SMS oy sıralamasının ardından adaya veda eden yarışmacı açıklanmış oldu. Peki 12 Temmuz 2020 Survivor kim elendi? Survivor SMS sıralaması ile kim elendi, adaya hangi yarışmacı veda etti? İşte detaylar…
Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020'de bu hafta oynanan dokunulmazlık oyunları büyük çekişmeye sahne olurken finale adını yazdıran isim Cemal Can oldu. Programın 12 Temmuz akşamı canlı yayınla ekranlara gelen bölümünde Survivor'da kim elendi? Sorusu yanıt buldu. Barış, Yasin ve Berkan'ın eleme adayları olduğu bilinirken üç isim SMS sıralaması ile adaya veda eden isim belli oldu.
İşte Survivor'dan elenen yarışmacı ve son bölümde yaşananlar…
Survivor'da elenen yarışmacı Berkan Karabulut oldu.
Survivor elenen yarışmacı belli oldu. Survivor'da elenen yarışmacı Berkan Karabulut oldu.
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Survivor SMS oylaması sonucunda en az oyu alarak adaya veda eden yarışmacı Berkan oldu. Seyircilerin sevdiği yarışmacılar için kullandıkları SMS oyları sonucunda bir SMS sıralaması oluştu. Bu sıralamada en az oyu alan yarışmacı Survivor 2020'ye veda etti.
Survivor 2020'den elenen Berkan Karabulut veda konuşmasında, "Survivor'dan elendikten sonra veda konuşması yapan Berkan, "Kimse üzülmesin benim için, burada çok güzel yarıştım. Mertçe mücadele verdim. Ömrümün sonuna kadar unutmayacağım tecrübeler ve hatıralar edindim. 3 yarışmacı da ayrı ayrı şampiyonluğu hak eden isimler" ifadelerini kullandı.
12 Temmuz Pazar günü Survivor 134. bölümde önce Yüzleşme Konseyi ekrana geldi. Elenen yarışmacılar ile mevcut yarışmacılar arasında yüzleşmenin yaşanacağı konseyde heyecan zirvede yaşandı. Devamında ise Barış, Berkan ve Yasin için canlı yayında oylama yapıldı. Oluşan SMS sıralaması sonucunda ise Survivor 2020'ye veda eden isim belli oldu. Yarışmanın takipçileri, Survivor'da kim elenecek, SMS sıralaması nasıl olacak, Berkan mı Yasin mi Barış mı elenecek araştırmalarının sonucuna ulaşmış oldu.
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'un 133. bölümünde, dokunulmazlık oyunu oynandı. Survivor'un son oyunu canlı yayınla ekranlara geldi.
Oyunda Berkan - Yasin ve Cemal Can - Barış eşleşmesi yaşandı. Cemal Can'ın performansının dikkat çektiği oyunda, Berkan Cemal Can karşılaşması heyecanlı anlara neden oldu.
Gecenin sonunda 3-1'lik skorla Cemal Can Survivor son dokunulmazlık oyununu kazandı. Sürenin kalmamasından dolayı, Survivor'da eleme yapılmadı. Acun Ilıcalı, elemenin 12 Temmuz Pazar akşamı olacağını son üç finalistin de pazartesi günü Survivor SMS oylamasına çıkacağını duyurdu.