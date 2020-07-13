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kimdir? 2020 Survivor , , mesleği ne?

Uzun soluklu yarışma programı Survivor'da 2020 sezonunda ünlüler ve gönüllüler takımlarında yer alan yarışmacılar zorlu dokunulmazlık ve ödül oyunlarında kozlarını paylaşmaya devam ederken büyük final için geri sayım sürüyor. Bugün ekranlara gelen yeni bölümde bir yarışmacı daha aday veda etti ve o isim Yasin oldu. Bu bağlamda ile ilgili bilgiler izleyiciler tarafından yoğun şekilde merak edilerek 2020 Survivor , , mesleği ne? sorularına cevap aramayı sürdürüyor. İşte Survivor Yasin biyografisi…

Giriş Tarihi: 14.7.2020 02:07 Son Güncelleme: 14.7.2020 02:08 ABONE OL
Survivor Yasin kimdir? 2020 Survivor Yasin Obuz kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Televizyonların en uzun süreli yarışma programlarından Survivor 2020 ünlüler – gönülller takımlarındaki yarışmacılar sezon başından bu yana dokunulmazlık ve ödül oyunlarında kıran kırana mücadelelerini sürdürürken büyük final için de geri sayım sürüyor. Yarışmacılardan 'e ilişkin bilgiler merak ediliyor. Bu bağlamda yarışmayı takip eden izleyiciler 2020 Survivor , , mesleği ne? gibi sorularla araştırmalarına yoğun şekilde devam ediyor.

SURVIVOR YASİN OBUZ KİMDİR?

21 Kasım 1988'de Diyarbakır'da doğan ve 3 kardeşi olan Yasin Obuz, çocukluğundan bu yana spor yapıyor.

Survivor Yasin kimdir? 2020 Survivor Yasin Obuz kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

İlk spor lisansı 1998'de çıkan Obuz, amatör ve profesyonel olarak futbol oynadı. Bunların yanı sıra,çocukluğunda 2 yıl jimnastik yaptı, voleybol ve basketbol da oynadı. Ankara Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde okuyan Obuz, üniversite yıllarında ise spor olarak fitness yaptı.

Survivor Yasin kimdir? 2020 Survivor Yasin Obuz kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Üniversitede mutfağa merak saldığı için yemek yapmayı öğrenmeye başladı. Yemek yaparken mutlu olduğunu fark eden Yasin, bir dönem Rusya St. Petersburg'da yaşadı ve yaklaşık olarak 20 ülke gezdi. Gittiği ülkelerin mutfak kültürlerini, eğlence tarzlarını, yaşayış biçimlerini gözlemledi. Şimdi kendisine ait küçük bir işletmesi var.

Geçen sezon Masterchef yarışmasına katılan Yasin bu şekilde Survivor'a seçildi.

Survivor Yasin kimdir? 2020 Survivor Yasin Obuz kaç yaşında, nereli, mesleği ne?
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Survivor Yasin kimdir? 2020 Survivor Yasin Obuz kaç yaşında, nereli, mesleği ne?
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