Survivor Yasin kimdir? 2020 Survivor Yasin Obuz kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Televizyonların en uzun süreli yarışma programlarından Survivor 2020 ünlüler – gönülller takımlarındaki yarışmacılar sezon başından bu yana dokunulmazlık ve ödül oyunlarında kıran kırana mücadelelerini sürdürürken büyük final için de geri sayım sürüyor. Yarışmacılardan Survivor Yasin'e ilişkin bilgiler merak ediliyor. Bu bağlamda yarışmayı takip eden izleyiciler 2020 Survivor Yasin Obuz kaç yaşında, nereli, mesleği ne? gibi sorularla araştırmalarına yoğun şekilde devam ediyor.

SURVIVOR YASİN OBUZ KİMDİR?

21 Kasım 1988'de Diyarbakır'da doğan ve 3 kardeşi olan Yasin Obuz, çocukluğundan bu yana spor yapıyor.