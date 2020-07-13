Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu oyuncu kadrosu!

Bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak olan Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu filmi konusu ve oyuncuları ile milyonları ekranlara kilitleyecek. Özellikle bilim kurgu ve fantastik türünü bir arada izleyenlerine sunan yapımda gerçek dışı dünyada sürükleyici bir hikaye konu ediniyor. Peki, Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu oyuncu kadrosu ve detaylar…

VALERIAN VE BİN GEZEGEN İMPARATORLUĞU FİLMİ KONUSU

Şehirdeki özel ajanlar şehrin güvenliğini korumak için her türlü mücadeleyi gösterecekler. Güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosu ile zirveye oturacak Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu filmi konusu ve oyuncları için haberimizi okumaya devam edin!

İşte film hakkında bilgiler...

VALERIAN VE BİN GEZEGEN İMPARATORLUĞU FİLMİ KONUSU

28. Yüzyıl'da, bin gezegenden gelmiş bütün ırklar, koskoca bir metropole dönüşmüş devasa Alpha şehrinde huzur ve barış içinde yaşamaktadır. Bu hayatın oluşabilmesi için bütün ırklar kendi bilgi ve yeteneklerini diğerleriyle paylaşmıştır. Ancak Alpha'nın refah ve güvenliği, bilinmeyen bir kuvvetin yoğun tehdidi altına girmiştir. Bu gücü yok etmek ve barış ortamını koruyabilmek için özel ajanlar Valerian (Dane DeHaan) ve yardımcısı Laureline (Cara Delevingne) tüm ırkların son umudu olacaktır. İkilinin 10 saatten az zamanı vardır.

VALERIAN VE BİN GEZEGEN İMPARATORLUĞU FİLMİ OYUNCU KADROSU

Clive Owen, Cara Delevingne, Ethan Hawke, Dane DeHaan, Rihanna