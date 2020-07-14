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konusu ne, oyuncuları kimler? ?

Ali Kundilli filminin devamı olan , bu akşam izleyicisi ile buluşacak. Son dönemin iddialı komedi yapıtlarından olan filmde, büyük bir aşkla evlenen Ali ve İlknur, aşklarının meyvesini beklemektedirler. İlknur sekiz aylık hamiledir ve bu süre içinde, Ali'den sonu gelmez acayip isteklerde bulunarak onu canından bezdirmiştir. Bu noktada, Ali Kundilli 2 filminin konusu ve oyuncuları hakkında bilgi arayanlar doğru yerdeler. Peki, ne, oyuncuları kimler ve nerede çekildi? İşte, bazı bilgiler...

Giriş Tarihi: 14.7.2020 18:04 ABONE OL
Ali Kundilli 2 filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Ali Kundilli 2 nerede çekildi?

Ali Kundilli karakterinin başından geçenlerinin anlatıldığı Ali Kundilli 2 filmi, bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak. Ali Kundilli 2 filmi, 4 Mart 2016 tarihinde sinemalarda yayınlandı. Filmde eşinin isteği üzerine yollara düşen Ali'nin başına gelenler anlatılıyor. Bu doğrultuda, 'Ali Kundilli 2 filmi konusu ne, oyuncuları kimler ve nerede çekildi?' sorularına yanıt arayanlar doğru yerdeler.

ALİ KUNDULLİ 2 FİLMİ KONUSU

Büyük bir aşkla evlenen Ali ve İlknur, aşklarının meyvesini beklemektedirler. İlknur sekiz aylık hamiledir ve bu süre içinde, Ali'den sonu gelmez acayip isteklerde bulunarak onu canından bezdirmiştir. Çocuğu da gördüğü bir rüya üzerine İstanbul'da değil, Ali'nin babaannesinin yaşadığı Ayvalık, Küçükköy'de doğurmak ister. Burada da şok edici istekleri bitmeyecek ve Ali çok komik durumlara düşecektir. Ancak çocuğun orada doğması kasaba halkı için de çok önemli bir sorunun çözümünü sağlayacaktır…

ALİ KUNDULLİ 2 OYUNCULARI

  • Cem Gelinoğlu
  • Zeynep Aktuğ
  • Sami Aksu
  • Ezgi Tombul
  • Hakan Bilgin
  • Ayşegül Atik
  • Emre Mutlu
  • Gülnihal Demir
  • Tamer Berke Sarıkaya

ALİ KUNDİLLİ 2 NEREDE ÇEKİLDİ?

Ali Kundilli 2 filminin bazı sahneleri Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çekilmişti.

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Ali Kundilli 2 filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Ali Kundilli 2 nerede çekildi?
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