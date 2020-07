Madagaskar 2 konusu nedir, kimler seslendiriyor? Madagaskar 2 seslendirme kadrosunda kimler var?

Madagaskar animasyonunun devam niteliğini taşıyan sevilen film, yeni bir macera ile izleyenlerinin karşısına çıkıyor. Bu kez Alex, Marty, Melman, Gloria, Kral Julien, Maurice hatta penguenler ile şempanzeler, hep birlikte yeni bir serüvene yelken açıyor. Peki, Madagaskar 2 konusu nedir, kimler seslendiriyor? İşte Madagaskar 2 seslendirme kadrosu ve detaylar…

MADAGASKAR 2 KONUSU NEDİR?

Bir devam animasyon filmi olarak takipçisine yeniden keyifli dakikalar yaşatan Madagaskar 2 yeni bir macera ile karşımızda. Bu kez Alex, Marty, Melman, Gloria, Kral Julien, Maurice hatta penguenler ile şempanzeler, hep birlikte Madagaskar sahillerinde bir adadadırlar. Ortada aşmaları gereken bir sorun vardır ve bunun için çare arayışına girerler. Penguenler uçak tamirine başlar. Ancak uçağa binince yeterince havada kalma şansları olmaz. Bundan sonrasında da Afrika'da kendilerine benzeyen hayvanlarla birlikte olacaklardır. Tabi ki Central Park'taki evlerinden daha güvende oldukları epeyce şüphelidir.

MADAGASKAR 2 SESLENDİRME KADROSUNDA KİMLER VAR?

Ben Stiller ... Alex (Yekta Kopan)

Chris Rock ... Marty (Levent Sülün)

David Schwimmer ... Melman (Ufuk Bigay)

Jada Pinkett Smith ... Gloria (Ayça Bingöl)

Sacha Baron Cohen ... Julien (Erkan Taşdöğen)

Cedric the Entertainer ... Maurice (Kerem Atabeyoğlu)

Andy Richter ... Mort (Emin Yaraç)

Bernie Mac ... Zuba (Engin Alkan)

Alec Baldwin ... Makunga (Ali Gül)

Will i Am ... Moto Moto (Mazlum Kiper)

Elisa Gabrielli ... Nana (Bedia Ener)

Tom McGrath ... Skipper (Uğur Arslanoğlu)

Chris Miller ... Kowalski (Faruk Akgören)

Christopher Knights ... Private (Ali Ekber Diribaş)

John DiMaggio ... Rico (İsmail Yıldız)

Conrad Vernon ... Mason (Bahtiyar Engin)