Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri Son dakika habre: Survivor 2020 final ödülü sahibini buluyor! Survivor şampiyonluk ödülü ne kadar, kaç TL?

habre: 2020 final ödülü sahibini buluyor! Survivor şampiyonluk ödülü ne kadar, kaç TL?

Haberi... TV8 ekranlarının sevilen yarışması için heyecanlı geri sayım bu gece sona erdi. Az sonra Survivor kazananı ödülüne kavuşacak. Sezon başından bu yana bir çok yarışmacı Survivor zorlu parkurlarında Survivor şampiyonluk ödülü için ter döktü. Yarışmanın başından bu yana Survivor şampiyonluk ödülünün ne olduğu ve kaç para olduğu yarışmanın takipçileri tarafından araştırılıyor. Peki, Survivor finali ne zaman, saat kaçta ve survivor şampiyonluk ödülü ne kadar, kaç TL? İşte, Survivor Şampiyonluk ödülü hakkında merak edilenler...

Giriş Tarihi: 14.7.2020 22:58 ABONE OL
Survivor 2020 final ödülü sahibini buluyor! Survivor şampiyonluk ödülü ne kadar, kaç TL?

Türkiye'nin sevilen yarışması bugün final yapıyor. Dün gerçekleştirilen yarı final sonrası cemal can ve Barış Survivor finalistleri olmuşlardı. Final için heyecanlı geri sayım devam ederken Survivor şampiyonluk ödülü kaç para sorusu yarışmanın takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Survivor finali ne zaman ve şampiyonluk ödülü ne kadar? İşte, meak edilenler...

SURVİVOR FİNAL NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Survivor 2020 finali bugün (14 Temmuz) yapılacak. Barış ile Cemal Can'ın yarışacağı Survivor finali TV 8 ekranlarında Acun Ilıcalı'nın sunumu ile 20.00'da başlayacak.

Survivor 2020 final ödülü sahibini buluyor! Survivor şampiyonluk ödülü ne kadar, kaç TL?

SURVİVOR FİNAL ÖDÜLÜ 500 BİN LİRA MI OLACAK?

takipçileri, Survivor şampiyonun kaç para ödül alacağını merak ediyor. Bu seneki ödül açıklanmadı ancak geçen sene Survivor şampiyonu olan ismin 500 bin lira ödül aldığını biliniyor. Bu seneki şampiyonun da aynı ödülü alması bekleniyor.

Survivor 2020 final ödülü sahibini buluyor! Survivor şampiyonluk ödülü ne kadar, kaç TL?
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika habre: Survivor 2020 final ödülü sahibini buluyor! Survivor şampiyonluk ödülü ne kadar, kaç TL?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA