Son dakika habre: Survivor 2020 final ödülü sahibini buluyor! Survivor şampiyonluk ödülü ne kadar, kaç TL?

Türkiye'nin sevilen yarışması Survivor bugün final yapıyor. Dün gerçekleştirilen yarı final sonrası cemal can ve Barış Survivor finalistleri olmuşlardı. Final için heyecanlı geri sayım devam ederken Survivor şampiyonluk ödülü kaç para sorusu yarışmanın takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Survivor finali ne zaman ve şampiyonluk ödülü ne kadar? İşte, meak edilenler...

SURVİVOR FİNAL NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Survivor 2020 finali bugün (14 Temmuz) yapılacak. Barış ile Cemal Can'ın yarışacağı Survivor finali TV 8 ekranlarında Acun Ilıcalı'nın sunumu ile 20.00'da başlayacak.