Survivor Cemal Can kimdir, kaç yaşında, nereli? 2020 Survivor finalisti Cemal Can mesleği ne?

Survivor zorlu bir sezon ve zorlu parkurların ardından birincisini bugün seçecek. Yarışmaya katılan bir çok oyuncu arasında Cemal Can ve Barış finale kaldı. Yarışmayı ilk defa izleyecek olan veya uzaktan takip eden vatandaşlar Cemal Can kimdir sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki finalist olan Survivor yarışmacısı Cemal Can kimdir, kaç yaşında ve nereli? Aşağıda sevilen yarışmacı Cemal Can hakkında bilgiler yer almaktadır...

SURVİVOR CEMAL CAN KİMDİR?

Cemal Can Canseven, 25 Mayıs 1995 İzmir'de doğdu. Annesi Rizeli, babası Selanik göçmeni olan Cemal Can Canseven, İstanbul'da bulunan Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünde okumaktadır. 2013 yılında Üniversite okumaya başlamıştır.

İşte, Survivor Cemal Can Canseven hakkında merak edilenler…