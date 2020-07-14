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Can kimdir, , nereli? 2020 Survivor finalisti mesleği ne?

Türkiye’de televizyon ekranlarının sevilen yarışması Survivor final gecesi ile izleyenleri yine ekranlara kilitleyecek. Finale kalan iki isim ve Barış oldu. Yarışmayı uzaktan takip eden ve ilk defa izleyecek olanlar Cemal Can kimdir sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki, Survivor finalistlerinden Cemal Can kimdir, nereli ve . Bu başlık altında sevilen yarışmacı Cemal Can hakkında bilgiler yer almaktadır.

Giriş Tarihi: 14.7.2020 19:36 Son Güncelleme: 14.7.2020 19:36 ABONE OL
Survivor Cemal Can kimdir, kaç yaşında, nereli? 2020 Survivor finalisti Cemal Can mesleği ne?

Survivor zorlu bir sezon ve zorlu parkurların ardından birincisini bugün seçecek. Yarışmaya katılan bir çok oyuncu arasında ve Barış finale kaldı. Yarışmayı ilk defa izleyecek olan veya uzaktan takip eden vatandaşlar Cemal Can kimdir sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki finalist olan Survivor yarışmacısı Cemal Can kimdir, ve nereli? Aşağıda sevilen yarışmacı Cemal Can hakkında bilgiler yer almaktadır...

SURVİVOR CEMAL CAN KİMDİR?

Cemal Can Canseven, 25 Mayıs 1995 İzmir'de doğdu. Annesi Rizeli, babası Selanik göçmeni olan Cemal Can Canseven, İstanbul'da bulunan Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünde okumaktadır. 2013 yılında Üniversite okumaya başlamıştır.

İşte, Can Canseven hakkında merak edilenler…

Survivor Cemal Can kimdir, kaç yaşında, nereli? 2020 Survivor finalisti Cemal Can mesleği ne?

SURVİVOR CEMAL CAN CANSEVEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Canseven, 25 Mayıs 1995 İzmir'de doğdu. Annesi Rizeli, babası Selanik göçmeni olan Cemal Can Canseven, İstanbul'da bulunan Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünde okumaktadır. 2013 yılında Üniversite okumaya başlamıştır.

Liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamlayan Cemal Can, Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başlayınca bu vesileyle İstanbul'a yerleşti ve arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de DJ'lik eğitimi almaya başladı.

Canseven, beraber videolar çektiği Damla Biliç'i üniversite yıllarından tanıyor. Şimdilerde dj'lik yapan Canseven, Survivor yarışmasından önce hiçbir TV programında görülmedi.

Dj olarak Holifest 2019 da İzmir'de sahneye çıkan Cemal Can CanSeven çok sevilen ve takip edilen bir DJ'dir. Aynı zamanda hayatından hiç sporu çıkarmayan Cemal Can CanSeven çok iyi bir koşucu ve yüzücüdür.

Cemal Can Canseven, şu anda Instagram'da 1.2 milyon takipçisi bulunuyor.

Survivor Cemal Can kimdir, kaç yaşında, nereli? 2020 Survivor finalisti Cemal Can mesleği ne?
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Survivor Cemal Can kimdir, kaç yaşında, nereli? 2020 Survivor finalisti Cemal Can mesleği ne?
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