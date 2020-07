Survivor Cemal Can kimdir, kaç yaşında, nereli? 2020 Survivor finalisti Cemal Can Canseven boyu, kilosu kaç, mesleği ne?

Survivor 2020 final yolunu gören isimlerden birisi de Survivor Cemal Can oldu. Tarihi finale sayılı günler kala yarışmacı sosyal medyanın ilgi odağı haline geldi. Sosyal medya fenomeni Danla Biliç'le arasının çok iyi olduğu bilinen Cemal Can hayatı, yaşı, boyu bilgiler merak ediliyor. Adadaki dokunulmazlık ve ödül oyunlarındaki başarısıyla büyük finale adını yazdıran Survivor Cemal Can kimdir, nereli? 2020 Survivor finalisti Cemal Can Canseven kaç yaşında, boyu ve kilosu kaç? İşte hakkında merak edilenler…

SURVİVOR CEMAL CAN KİMDİR?

Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor'da finale gelindi. 14 Temmuz akşamı şampiyonun belli olacağı yarışmada finale kalan Survivor Cemal Can 25 Mayıs 1995 İzmir'de doğdu. Annesi Rizeli, babası Selanik göçmeni olan Survivor Cemal Can Canseven hakkında merak edilenlere ulaşabilirsiniz.