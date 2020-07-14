Survivor Cemal Can kimdir, kaç yaşında, nereli? 2020 Survivor finalisti Cemal Can Canseven boyu, kilosu kaç, mesleği ne?

Survivor 2020 final yolunu gören isimlerden birisi de Survivor Cemal Can oldu. Tarihi finale sayılı günler kala yarışmacı sosyal medyanın ilgi odağı haline geldi. Sosyal medya fenomeni Danla Biliç'le arasının çok iyi olduğu bilinen Cemal Can hayatı, yaşı, boyu bilgiler merak ediliyor. Adadaki dokunulmazlık ve ödül oyunlarındaki başarısıyla büyük finale adını yazdıran Survivor Cemal Can kimdir, nereli? 2020 Survivor finalisti Cemal Can Canseven kaç yaşında, boyu ve kilosu kaç? İşte hakkında merak edilenler…
Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor'da finale gelindi. 14 Temmuz akşamı şampiyonun belli olacağı yarışmada finale kalan Survivor Cemal Can 25 Mayıs 1995 İzmir'de doğdu. Annesi Rizeli, babası Selanik göçmeni olan Survivor Cemal Can Canseven hakkında merak edilenlere ulaşabilirsiniz.
Cemal Can Canseven, 25 Mayıs 1995 İzmir'de doğdu. Annesi Rizeli, babası Selanik göçmeni olan Cemal Can Canseven, İstanbul'da bulunan Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünde okumaktadır. 2013 yılında Üniversite okumaya başlamıştır.
Cemal Can'ın burcu ikizler, boyu 1.86 cm, kilosu ise 82'dir.
Liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamlayan Cemal Can, Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başlayınca bu vesileyle İstanbul'a yerleşti ve arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de DJ'lik eğitimi almaya başladı.
Canseven, beraber videolar çektiği Damla Biliç'i üniversite yıllarından tanıyor. Şimdilerde dj'lik yapan Canseven, Survivor yarışmasından önce hiçbir TV programında görülmedi.
Dj olarak Holifest 2019 da İzmir'de sahneye çıkan Cemal Can CanSeven çok sevilen ve takip edilen bir DJ'dir. Aynı zamanda hayatından hiç sporu çıkarmayan Cemal Can CanSeven çok iyi bir koşucu ve yüzücüdür.
Cemal Can Canseven, şu anda Instagram'da 1.2 milyon takipçisi bulunuyor.