Survivor dün akşam kim elendi, finale kalan isimler kimler? 13 Temmuz 2020 SMS oy sıralamasıyla Survivor finalistleri kimler oldu?

SURVİVOR'DAN KİM ELENDİ?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020'nin büyük finali İstanbul Galataport'ta düzenlendi. Acun Ilıcalı'nın uçağıyla İstanbul'a dün gece saatlerinde gelen Cemal Can, Yasin ve Barış, büyük final Survivor SMS'ine çıktı. SMS oylaması sonucunda, Survivor 2020 yarı finalinde en az oyu alan ismi Acun Ilıcalı canlı yayında açıkladı.Survivor'da şampiyonluğa saatler kala yarı finalinde en az SMS oyunu alarak hayallerine veda eden isim Yasin oldu. Böylece Survivor yarı finalinden elenen Yasin şampiyonluk hayallerine ve büyük ödüle veda etti.

SURVİVOR FİNALİSTLERİ BELLİ OLDU

Survivor'da gerçekleşen SMS sıralamasında Yasin'in veda etmesiyle finalistler belli oldu.

Survivor 2020 finalistleri Barış ve Cemal Can oldu. İki yarışmacı, yarın akşam İstanbul'da gerçekleşecek olan Survivor finalinde SMS oylamasına çıkacak. En fazla oyu alan isim Survivor 2020 şampiyonluğuna ismini yazdıracak.

BARIŞ GÖZYAŞLARINI TUTUMADI

Acun Ilıcalı SMS sıralamasına göre finalistleri açıkladı. Sırasız olarak 1. finalisti açıklayan Ilıcalı, Barış'ın finale kaldığını söyledi. Survivor şampiyonluğuna bir adım daha yaklaşan Barış gözyaşlarını tutamadı.

CEMAL CAN İKİNCİ FİNALİST OLDU

Survivor SMS sıralamasına göre ikinci finalist olan Cemal Can, büyük sevinç yaşadı. Cemal Can, finalist olmasının ardından, duygularına hakim olamadı.

SURVİVOR YARI FİNALİSTLERİ SAHNEYE GELDİ

İstanbul'da yapılan Survivor 2020'nin yarı finalinde, şampiyonun belli olmasına saatler kala Acun Ilıcalı Barış, Cemal Can ve Yasin'i sahneye davet etti. 3 yarı finalist canlı yayında duygularını ifade etti.

Parkurda gösterdiği mücadelelerle dikkat çeken ve yarı finale yükselen Yasin, "Buraya gelen bütün eski Survivor yarışmacılarına ve ailelelerimize selam olsun. Bizim için zor bir Survivor oldu. Ama olsun biz zoru severiz. " dedi.

Dokunulmazlık oyunlarındaki başarısıyla dikkat çeken Cemal Can ise "Çok güzel bir hikayeydi. Bu hikayede yer almak beni gururlandırıyor. Hepimiz ailelerimizin ve sevenlerimizin şampiyonu. Buralara kadar gelebildik. Çok guruluyum. Herkese teşekkürler" diye konuştu.

Yaşadığı sakatlıklar ile gündeme gelen Barış ise, şunları söyledi;

"Çok çektik, çok bekledik, çok sabrettik, çok emek verdik. O yüzden burdaki herkesin özel olduğunu düşünüyorum."

ACUN ILICALI'DAN AÇIKLAMA

Acun Ilıcalı yarı finalde yarışmacılar hakkında açıklama yaptı. Ilıcalı şunları söyledi;"

Dondurma konusunda Barış haksız değildi. Çünkü bizim prodüksiyon istenildiği kadar yenilebilir rahatlığını vermiş. Yani çok keskin şekilde bir ayrım yapılmamış"