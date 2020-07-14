Survivor şampiyonu kim oldu? Survivor 2020 şampiyonu birincisi Cemal Can mı, Barış Murat Yağcı mı oldu?

Televizyon ekranlarının sevilen yarışması Survivor 2020 final bölümüyle bu akşam TV sekizde seyirciyle buluştu. Final bölümünün yayınlanması ile birlikte bir çok survivor takipçisi Survivor şampiyonu kim oldu sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki zorlu parkurların ardından Survivor şampiyonu kim oldu? Cemal can mı yoksa Barış mı? İşte sevilen yarışmanın final bölümü ile ilgili detaylar...

SURVİVOR ŞAMPİYONU KİM OLDU? 2020 SURVİVOR'DA KİM KAZANDI?

Survivor 2020 şampiyonu olabilmek için yaklaşık 5,5 aydır hem fiziksel hem de psikolojik mücadele veren Cemal Can ile Barış arasından hangi ismin şampiyon olacağı ise heyecanla bekleniyordu. Survivor 2020 şampiyonu büyük final canlı yayınında Acun Ilıcalı tarafından açıklandı!