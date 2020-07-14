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şampiyonu kim oldu? Survivor 2020 şampiyonu birincisi mı, Barış Murat Yağcı mı oldu?

2020 final heyecanı bu gece sona erdi. Bir sezon boyunca zorlu parkurlarda ter döken Survivor oyuncuları büyük ödül için yarıştı. Survivor final bölümü gelmesiyle birlikte Yarışmanın takipçileri Survivor Şampiyonu kim oldu sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki, Survivor elinden ve kazanan ismi açıkladı mı, Survivor şampiyonu kim oldu? ve Barış Survivor şampiyonu olmak için bu akşam ter döktü.

Giriş Tarihi: 15.7.2020 00:18 Son Güncelleme: 15.7.2020 00:41 ABONE OL
Survivor şampiyonu kim oldu? Survivor 2020 şampiyonu birincisi Cemal Can mı, Barış Murat Yağcı mı oldu?

Televizyon ekranlarının sevilen yarışması 2020 final bölümüyle bu akşam TV sekizde seyirciyle buluştu. Final bölümünün yayınlanması ile birlikte bir çok survivor takipçisi Survivor şampiyonu kim oldu sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki zorlu parkurların ardından Survivor şampiyonu kim oldu? mı yoksa Barış mı? İşte sevilen yarışmanın final bölümü ile ilgili detaylar...

SURVİVOR ŞAMPİYONU KİM OLDU? 2020 SURVİVOR'DA KİM KAZANDI?

Survivor 2020 şampiyonu olabilmek için yaklaşık 5,5 aydır hem fiziksel hem de psikolojik mücadele veren Cemal Can ile Barış arasından hangi ismin şampiyon olacağı ise heyecanla bekleniyordu. Survivor 2020 şampiyonu büyük final canlı yayınında tarafından açıklandı!

Survivor şampiyonu kim oldu? Survivor 2020 şampiyonu birincisi Cemal Can mı, Barış Murat Yağcı mı oldu?

Yarışmanın şampiyonu Cemal Can oldu!

Henüz bul yıl verilecek ödül ile ilgili bir açıklama bulunmuyor. Ancak bu yıl da 500 bin TL ödül verilmesi bekleniyor.

Survivor şampiyonu kim oldu? Survivor 2020 şampiyonu birincisi Cemal Can mı, Barış Murat Yağcı mı oldu?
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Survivor şampiyonu kim oldu? Survivor 2020 şampiyonu birincisi Cemal Can mı, Barış Murat Yağcı mı oldu?
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