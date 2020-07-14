Survivor birincilik (şampiyonluk) ödülü ne? 2020 Survivor şampiyonu ne kadar kazanacak?

Survivor birincisinin hangi ödülü alacağı merak ediliyor. TV 8 ekranlarına gelen yarışma programının 5 aylık maratonu bu akşamki final bölümü ile tamamlanacak. Yasin'in elenmesinin ardından Cemal Can ve Barış finale adını yazdıran iki isim oldu. Final bölümünde SMS oylaması ile birinci belli olacak. Peki; Survivor birincisinin ödülü ne olacak? Survivor şampiyonu ne kadar kazanacak? 2020 Survivor birincisi (şampiyonu) ödülü ne?
2019 Geçtiğimiz yılın şampiyonu Yusuf Karakaya olmuştu. Bu sene Survivor 2020 şampiyonu ya Cemal Can ya Barış olacak. Peki; Survivor birincisinin ödülü ne olacak?
SURVIVOR'DA FİNALE KİMLER KALDI?
Survivor'da son 3'e Barış, Cemal Can ve Yasin kalmıştı. SMS oylaması sonucunda Survivor finaline çıkan iki isim Barış ve Cemal Can oldu.
SURVIVOR BİRİNCİSİNİN ÖDÜLÜ NE OLACAK?
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'da geçtiğimiz yıl birincisinin ödülü 500 bin TL olmuştu. Henüz bul yıl verilecek ödül ile ilgili bir açıklama bulunmuyor. Ancak bu yıl da 500 bin TL ödül verilmesi bekleniyor.
2019 SURVİVOR ŞAMPİYONU KİM OLMUŞTU?
2019 yılında zorlu bir mücadele sonunda Survivor 2019 yarışmasında finale adını yazdıran iki yarışmacı Yusuf Karakaya ve Seda Ocak olmuştu. Survivor 2019'un şampiyonunun Yusuf Karakaya olduğunu Acun Ilıcalı açıklamıştı.