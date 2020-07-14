Survivor birincilik (şampiyonluk) ödülü ne? 2020 Survivor şampiyonu ne kadar kazanacak?

Survivor birincisinin hangi ödülü alacağı merak ediliyor. TV 8 ekranlarına gelen yarışma programının 5 aylık maratonu bu akşamki final bölümü ile tamamlanacak. Yasin'in elenmesinin ardından Cemal Can ve Barış finale adını yazdıran iki isim oldu. Final bölümünde SMS oylaması ile birinci belli olacak. Peki; Survivor birincisinin ödülü ne olacak? Survivor şampiyonu ne kadar kazanacak? 2020 Survivor birincisi (şampiyonu) ödülü ne?

SURVİVOR ŞAMPİYONU NE KADAR KAZANACAK? SURVİVOR BİRİNCİSİNİN ÖDÜLÜ NE?

2019 Geçtiğimiz yılın şampiyonu Yusuf Karakaya olmuştu. Bu sene Survivor 2020 şampiyonu ya Cemal Can ya Barış olacak. Peki; Survivor birincisinin ödülü ne olacak?