Whatsapp ile ilgili son dakika haberleri! Whatsapp'a girmiyor! Whatsapp çöktü mü, neden açılmıyor? Fotoğraf, video ve mesaj gönderilemiyor...

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ile ilgili son dakika haberleri! Whatsapp'a girmiyor! Whatsapp çöktü mü, neden açılmıyor? Fotoğraf, video ve mesaj gönderilemiyor...

Dakikalardır Whatsap çalışmıyor! ve Web uygulaması ile ilgili geldi. Whatsapp mesajlaşma platformu ile ilgili bu akşam saat 23.00'dan itibaren onlarca 'çökme' raporu geldi. Whatsapp çöktü mü sorusu birçok kullanıcı tarafından sorgulanırken Whatsapp Web platformuna da giriş yapılamıyor. Zaman zaman erişim geri gelse de, Whatsapp sorunu devam ediyor. Peki, Whatsapp çöktü mü, mesajlar, fotoğraf ve video neden gitmiyor? İşte, son dakika haberine ilişkin detaylar...

Giriş Tarihi: 14.7.2020 23:33 Son Güncelleme: 14.7.2020 23:33 ABONE OL
Whatsapp Web ile ilgili son dakika haberi! Whatsapp Web girmiyor! Whatsapp çöktü mü, neden açılmıyor?

Anlık mesajlaşma programı ile ilgili bu akşam saatlerinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Saat 22:30 sonrasında, dünya genelinde binlerce kullanıcı Whatsapp çöktü raporu vererek diğer kullanıcılar ile paylaştı. Whatsapp'ta mesajlar, fotoğraf ve video gönderilemiyor. Peki, yaşanan durum neyle alakalı ve Whatsapp'tan çökme ile ilgili resmi bir açıklama geldi mi? İşte, son dakika haberine ilişkin detaylar ve 'Whatsapp çöktü mü?' sorusunun yanıtı...

SORUN NEREDE YAŞANIYOR?

Latin Amerika, Güney Asya ve Türkiye'yi kapsayan sorun ile ile ilgili, bu bölgede yaşayan kullanıcılar dakikalar içerisinde, on binlerce mesaj paylaştı.

Whatsapp Web ile ilgili son dakika haberi! Whatsapp Web girmiyor! Whatsapp çöktü mü, neden açılmıyor?

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

erişim sorunu ilk olarak Whatsapp Web üzerinden başladı. Sonrasında uygulamayı da etkileyen bir sorun başladı ancak konuya ilişkin bir arıza ya da teknik aksaklık açıklaması yapılmadı.

Whatsapp Web ile ilgili son dakika haberi! Whatsapp Web girmiyor! Whatsapp çöktü mü, neden açılmıyor?
Whatsapp Web ile ilgili son dakika haberi! Whatsapp Web girmiyor! Whatsapp çöktü mü, neden açılmıyor?
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Whatsapp ile ilgili son dakika haberleri! Whatsapp'a girmiyor! Whatsapp çöktü mü, neden açılmıyor? Fotoğraf, video ve mesaj gönderilemiyor...
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