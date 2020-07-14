Whatsapp ile ilgili son dakika haberleri! Whatsapp'a girmiyor! Whatsapp çöktü mü, neden açılmıyor? Fotoğraf, video ve mesaj gönderilemiyor...

Anlık mesajlaşma programı Whatsapp ile ilgili bu akşam saatlerinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Saat 22:30 sonrasında, dünya genelinde binlerce kullanıcı Whatsapp çöktü raporu vererek diğer kullanıcılar ile paylaştı. Whatsapp'ta mesajlar, fotoğraf ve video gönderilemiyor. Peki, yaşanan durum neyle alakalı ve Whatsapp'tan çökme ile ilgili resmi bir açıklama geldi mi? İşte, son dakika haberine ilişkin detaylar ve 'Whatsapp çöktü mü?' sorusunun yanıtı...

SORUN NEREDE YAŞANIYOR?

Latin Amerika, Güney Asya ve Türkiye'yi kapsayan sorun ile ile ilgili, bu bölgede yaşayan kullanıcılar dakikalar içerisinde, on binlerce mesaj paylaştı.