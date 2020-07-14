Kemal Sunal'ın başrolünde bulunduğu Zehir Hafiye filmi için geri sayım başladı. Bu akşam televizyonda yayınlanacak olan filmin konusu, oyuncuları ve çekildiği yer gibi bilgiler merak ediliyor. Vizyona girdiği dönemler gerek oyuncu kadrosu gerekse hikayesiyle Yeşilçam filmleri arasında çok sevilmiştir. Günümüzde de ilgiyle izlenen Zehir Hafiye filmi ne zaman ve nerede çekildi? Zehir Hafiye filmi konusu ne, oyuncuları kim?

ZEHİR HAFİYE KONUSU NE?

Cemal (Kemal Sunal) arkadaşı Necati (Şemsi İnkaya) ile beraber yaşayan saf bir çocuktur. Polisiye kitaplara olan düşkünlüğü ile tanınan Cemal kendisini de bir polisiye roman kahramanı olarak görür. Taksicilik yaptığı sırada tanıştığı Zeynep (Nur Gürkan) sayesinde dedektifliğe soyunur. Zeynep İstanbul'un yer altı dünyasında tanınan Kara lakaplı Şehmus'un kızıdır. Kara Şehmus kızı Zeynep'i Manyak Mahmut'un oğluyla evlendirmek ister. Zeynep ise başka bir çocuğa aşıktır ve Maynak Mahmut'un oğluyla evlenmemek için evden kaçtığı sırada taksici Cemal'in arabasına biner. Zeynep'in durumunu öğrenen Cemal ise kendini bir maceranın içinde bulunur.

ZEHİR HAFİYE FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

Zehir Hafiye filmi 1989 yılında çekilmiştir. Türk yapımı bir filmdir. Zehir Hafiye filmi için çekimler İstanbul'un çok sayıdaki semtinde yürütüldü.

ZEHİR HAFİYE OYUNCULARI KİM?

Kemal Sunal – Cemal

Şemsi İnkaya – Necati

Nur Gürkan – Zeynep

Mehmet Ali Akpinar – Kara Sehmus

Leman Çidamli – Zeynep'in Halasi

Turgut Özatay – Manyak Mahmut