Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can mı, Barış Murat Yağcı mı oldu? Survivor 2020 birincisi kim oldu? Survivor SMS oylaması sıralaması

Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor'da dün gece final heyecanı yaşandı. Yaklaşık 6 aylık bir süreçte birinci olmak için mücadele eden yarışmacılardan Barış Murat Yağcı ve Cemal Can Canseven final koltuğuna kalan isimler oldu. Nefesleri kesen SMS oylamasının ardından ise kazanan isim programın yapımcısı Acun Ilıcalı tarafından canlı yayında açıklandı. Final bölümünün yayınlanması ile birlikte birçok izleyici Survivor şampiyonu kim oldu sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki, zorlu parkurların ardından Survivor şampiyonu kim oldu? Cemal can mı yoksa Barış mı? İşte Survivor 2020 birincisi ve Survivor SMS oylaması sıralaması…

SURVİVOR ŞAMPİYONU KİM OLDU? 2020 SURVİVOR'DA KİM KAZANDI?

Survivor 2020 şampiyonu olabilmek için yaklaşık 5,5 aydır hem fiziksel hem de psikolojik mücadele veren Cemal Can ile Barış arasından hangi ismin şampiyon olacağı ise heyecanla bekleniyordu. Survivor 2020 şampiyonu büyük final canlı yayınında Acun Ilıcalı tarafından açıklandı!