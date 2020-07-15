Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can mı, Barış Murat Yağcı mı oldu? Survivor 2020 birincisi kim oldu? Survivor SMS oylaması sıralaması

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2020 şampiyonu mı, mı oldu? Survivor 2020 birincisi kim oldu? Survivor SMS oylaması sıralaması

Ekranların uzun soluklu yarışması 2020, dün gece sona erdi ve şampiyon belli oldu. Sezon boyunca izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başaran programda, yarışmacılar birinci olmak için zorlu parkurlarda ve ada şartlarında mücadele ederken, final koltuğunda ve kaldı. Nefesleri kesen final sms oylamasının ardından kazanan isim belli oldu. Peki, kim oldu, Barış Murat Yağcı mı, Cemal Can mı? İşte Survivor 2020 birincisi ve SMS oylaması sıralaması

Giriş Tarihi: 15.7.2020 07:56 Son Güncelleme: 15.7.2020 07:57 ABONE OL
Survivor 2020 şampiyonu kim oldu, Barış Murat Yağcı mı, Cemal Can mı? Survivor 2020 birincisi ve SMS oylaması sıralaması

Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı 'da dün gece final heyecanı yaşandı. Yaklaşık 6 aylık bir süreçte birinci olmak için mücadele eden yarışmacılardan ve Canseven final koltuğuna kalan isimler oldu. Nefesleri kesen SMS oylamasının ardından ise kazanan isim programın yapımcısı Acun Ilıcalı tarafından canlı yayında açıklandı. Final bölümünün yayınlanması ile birlikte birçok izleyici Survivor şampiyonu kim oldu sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki, zorlu parkurların ardından Survivor şampiyonu kim oldu? Cemal can mı yoksa Barış mı? İşte Survivor 2020 birincisi ve Survivor SMS oylaması sıralaması…

SURVİVOR ŞAMPİYONU KİM OLDU? 2020 SURVİVOR'DA KİM KAZANDI?

olabilmek için yaklaşık 5,5 aydır hem fiziksel hem de psikolojik mücadele veren Cemal Can ile Barış arasından hangi ismin şampiyon olacağı ise heyecanla bekleniyordu. Survivor 2020 şampiyonu büyük final canlı yayınında Acun Ilıcalı tarafından açıklandı!

Survivor 2020 şampiyonu kim oldu, Barış Murat Yağcı mı, Cemal Can mı? Survivor 2020 birincisi ve SMS oylaması sıralaması

Yarışmanın şampiyonu Cemal Can oldu!

Henüz bul yıl verilecek ödül ile ilgili bir açıklama bulunmuyor. Ancak bu yıl da 500 bin TL ödül verilmesi bekleniyor.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

şampiyonu olan , sahnede duygu dolu anlar yaşadı. Cemal Can, son kez duygularını paylaştı. Cemal Can şunları söyledi;

Survivor 2020 şampiyonu kim oldu, Barış Murat Yağcı mı, Cemal Can mı? Survivor 2020 birincisi ve SMS oylaması sıralaması

Tek kazanan değil burada iki kazanan var. Hayaldi gerçek oldu. Hayallerinizin peşinden gidin. Sonucu ne olursa olsun hayallerinizin peşinden gidin ve birbirinizin kabini kırmayın. Hayat çok kısa.

Survivor 2020 şampiyonu kim oldu, Barış Murat Yağcı mı, Cemal Can mı? Survivor 2020 birincisi ve SMS oylaması sıralaması

SURVİVOR FİNALİSTLERİ TEKNEYLE SAHNEYE GELDİ

İstanbul Galataport'ta düzenlenen 2020 finali öncesi Acun Ilıcalı yarışmacıları sahneye davet etti. Survivor finalistleri Barış ve , final gecesine Bebek'ten kalkan özel tekne ile geldi. Canlı yayında yerlerini alan finalistlerin heyecanlı oldukları gözlerden kaçmadı.

Aylar süren mücadele sonunda son ikiye kalarak finalist olan Cemal Can ve Barış alkışlar içinde sahneye davet edildi.

Survivor 2020 şampiyonu kim oldu, Barış Murat Yağcı mı, Cemal Can mı? Survivor 2020 birincisi ve SMS oylaması sıralaması

FİNALİSTLER DUYGULARINI İFADE ETTİ

büyük finaline gelen yarışmacılar sahnede duygularını ifade etti. Heyecanlı olduğu gözlenen Barış, "Sadece ailemizi temsil etmeye gelmiştik ama İstanbul'a gelince anladım ki çok daha büyük bir aile olmuşuz." dedi.

Tekrar kendisine söz hakkı verilen Barış Survivor'daki hayalinden bahseredek," İki tane çocukluk hayalim vardı. Ben buraya gelirken beni ünlüler takımından aldınız. Sonra bir şekilde kendi isteğimle gönüllüler takımına geçtiğimi düşünüyorum. Sakatlık dönemine kadar elimden geleni yaptım. Ben burda sonuna kadar dimdik durduğumu düşünüyorum. Benim gönlüm rahat. İkimizden kim o kupayı alırsa gönlüm çok rahat bundan sonrası halkın takdiri." dedi.

Survivor 2020 şampiyonu kim oldu, Barış Murat Yağcı mı, Cemal Can mı? Survivor 2020 birincisi ve SMS oylaması sıralaması

ise, "Çok keyifli bir yolculuktu. İstanbul'u çok özlemiştik ikimiz de onu anladık. Sevilmek güzel bir şey." dedi.

SMS oylaması devam ederken Acun Ilıcalı yarışmacıların duygularını son dakikalara doğru sordu. finalisti Cemal Can şunları söyledi;

Survivor 2020 şampiyonu kim oldu, Barış Murat Yağcı mı, Cemal Can mı? Survivor 2020 birincisi ve SMS oylaması sıralaması

"Çok zor sınavlar da yaşadık 'da. En başından büyük laflar etmek yerine icraat göstermek gerekir dedim. İcraat de gösterdim. Belki tipimden böyle bir şey beklenmiyordu ama ben hayatımda hep benden beklenilmeyen şeyleri başardım"

Survivor 2020 şampiyonu kim oldu, Barış Murat Yağcı mı, Cemal Can mı? Survivor 2020 birincisi ve SMS oylaması sıralaması

ACUN ILICALI'DAN AÇIKLAMA

büyük finalde SMS sıralamasıyla ilgili Acun Ilıcalı, "2 dk önce aldığım habere göre oylamada aranızdaki fark yüzde 5'ten az. Turabi ile Merve Aydın arasındaki finalden sonraki en denk mücadele" dedi.

Acun Ilıcalı Survivor finalinde, şampiyona özel yayın yapılacağını belirterek, şunları söyledi;"Survivor'da Perşembe günü canlı yayında şampiyonun hikayesi ekranlarda olacak. Şampiyon hikayesinde Sefa Doğanay da olacak"

Survivor 2020 şampiyonu kim oldu, Barış Murat Yağcı mı, Cemal Can mı? Survivor 2020 birincisi ve SMS oylaması sıralaması

AYCAN'A GÖNDERME

Acun Ilıcalı, 2020'den elenen yarışmacılarla tek tek sohbet etti. Ilıcalı, Aycan'ın yüzleşmedeki sosyal medyayı sallayan sorularına gönderme yaptı. Ilıcalı, 'Bir adrenalin bağımlısı olarak, burada canlı yayında son adrenalin denememi yapacağım ve Aycan'a söz vereceğim. Şuan kendisi küstü, konuşmayabilir..." dedi.

Survivor 2020 şampiyonu kim oldu, Barış Murat Yağcı mı, Cemal Can mı? Survivor 2020 birincisi ve SMS oylaması sıralaması

'BENİM KANALIMDA BENİ GEÇTİN'

Acun Ilıcalı, Yasin ile sohbet ettiği anlarda yarışmacıya kırdığı bir rekordan da bahsetti. Önce MasterChef ardından da 'a katılan Yasin, PrimeTime'da 215 gün televizyona çıkarak bir rekora imza attı. Acun Ilıcalı, Yasin'in rekorunu "Benim kanalımda beni geçtin, tebrik ediyorum" diyerek açıkladı.

'Anlat Bakalım' oyununda Yasin'e çikolata sözü veren Hadise, hediyesini canlı yayına gönderdi. Çikolata paketinin üzerindeki notu Acun Ilıcalı okudu: "Sözüm sözdür, afiyet olsun... Sevgiler, Hadise"

Survivor 2020 şampiyonu kim oldu, Barış Murat Yağcı mı, Cemal Can mı? Survivor 2020 birincisi ve SMS oylaması sıralaması

ERMAN: BEN BAŞARAMADIM

'a yedekler kadrosundan dâhil olan ve kısa süre sonra diskalifiye olan Erman, elenmesiyle ilgili konuştu. "Survivor biraz sinirine hâkim olan insanların yeriymiş onu anladım. Ben hâkim olamıyorum. En büyük hayallerimden biriydi ben yapamadım, başaramadım. Ünlüler takımına girmek de bir gönüllü için çok zordu."

Survivor 2020 şampiyonu kim oldu, Barış Murat Yağcı mı, Cemal Can mı? Survivor 2020 birincisi ve SMS oylaması sıralaması

Acun Ilıcalı, finalistlerle ilgili duygularını dile getirdi. Ilıcalı ", 'Yüreği çok temiz bir kardeşimsin. Seni izlerken her zaman 'keşke dünya bu kadar güzel olsa ve keşke bu kadar iyi olsa' dedim. Barış sen okadar düzgün bir insansın ki, ailen okadır güzel yetiştirmiş ki... Kişiliğinle benim gönlümü kazandın. Size baktığımda ikiniz de şampiyonluğa o kadar yakışıyorsunuz ki..." dedi.

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Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can mı, Barış Murat Yağcı mı oldu? Survivor 2020 birincisi kim oldu? Survivor SMS oylaması sıralaması
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