Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can mı, Barış Murat Yağcı mı oldu? Survivor 2020 birincisi kim oldu? Survivor SMS oylaması sıralaması

Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor'da dün gece final heyecanı yaşandı. Yaklaşık 6 aylık bir süreçte birinci olmak için mücadele eden yarışmacılardan Barış Murat Yağcı ve Cemal Can Canseven final koltuğuna kalan isimler oldu. Nefesleri kesen SMS oylamasının ardından ise kazanan isim programın yapımcısı Acun Ilıcalı tarafından canlı yayında açıklandı. Final bölümünün yayınlanması ile birlikte birçok izleyici Survivor şampiyonu kim oldu sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki, zorlu parkurların ardından Survivor şampiyonu kim oldu? Cemal can mı yoksa Barış mı? İşte Survivor 2020 birincisi ve Survivor SMS oylaması sıralaması…
Survivor 2020 şampiyonu olabilmek için yaklaşık 5,5 aydır hem fiziksel hem de psikolojik mücadele veren Cemal Can ile Barış arasından hangi ismin şampiyon olacağı ise heyecanla bekleniyordu. Survivor 2020 şampiyonu büyük final canlı yayınında Acun Ilıcalı tarafından açıklandı!
Yarışmanın şampiyonu Cemal Can oldu!
Henüz bul yıl verilecek ödül ile ilgili bir açıklama bulunmuyor. Ancak bu yıl da 500 bin TL ödül verilmesi bekleniyor.
GÖZYAŞLARI SEL OLDU
Survivor şampiyonu olan Cemal Can, sahnede duygu dolu anlar yaşadı. Cemal Can, son kez duygularını paylaştı. Cemal Can şunları söyledi;
Tek kazanan değil burada iki kazanan var. Hayaldi gerçek oldu. Hayallerinizin peşinden gidin. Sonucu ne olursa olsun hayallerinizin peşinden gidin ve birbirinizin kabini kırmayın. Hayat çok kısa.
SURVİVOR FİNALİSTLERİ TEKNEYLE SAHNEYE GELDİ
İstanbul Galataport'ta düzenlenen Survivor 2020 finali öncesi Acun Ilıcalı yarışmacıları sahneye davet etti. Survivor finalistleri Barış ve Cemal Can, final gecesine Bebek'ten kalkan özel tekne ile geldi. Canlı yayında yerlerini alan finalistlerin heyecanlı oldukları gözlerden kaçmadı.
Aylar süren mücadele sonunda son ikiye kalarak finalist olan Cemal Can ve Barış alkışlar içinde sahneye davet edildi.
FİNALİSTLER DUYGULARINI İFADE ETTİ
Survivor büyük finaline gelen yarışmacılar sahnede duygularını ifade etti. Heyecanlı olduğu gözlenen Barış, "Sadece ailemizi temsil etmeye gelmiştik ama İstanbul'a gelince anladım ki çok daha büyük bir aile olmuşuz." dedi.
Tekrar kendisine söz hakkı verilen Barış Survivor'daki hayalinden bahseredek," İki tane çocukluk hayalim vardı. Ben buraya gelirken beni ünlüler takımından aldınız. Sonra bir şekilde kendi isteğimle gönüllüler takımına geçtiğimi düşünüyorum. Sakatlık dönemine kadar elimden geleni yaptım. Ben burda sonuna kadar dimdik durduğumu düşünüyorum. Benim gönlüm rahat. İkimizden kim o kupayı alırsa gönlüm çok rahat bundan sonrası halkın takdiri." dedi.
"Çok zor sınavlar da yaşadık Survivor'da. En başından büyük laflar etmek yerine icraat göstermek gerekir dedim. İcraat de gösterdim. Belki tipimden böyle bir şey beklenmiyordu ama ben hayatımda hep benden beklenilmeyen şeyleri başardım"
ACUN ILICALI'DAN AÇIKLAMA
Survivor büyük finalde SMS sıralamasıyla ilgili Acun Ilıcalı, "2 dk önce aldığım habere göre oylamada aranızdaki fark yüzde 5'ten az. Turabi ile Merve Aydın arasındaki finalden sonraki en denk mücadele" dedi.
Acun Ilıcalı Survivor finalinde, şampiyona özel yayın yapılacağını belirterek, şunları söyledi;"Survivor'da Perşembe günü canlı yayında şampiyonun hikayesi ekranlarda olacak. Şampiyon hikayesinde Sefa Doğanay da olacak"
AYCAN'A GÖNDERME
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'den elenen yarışmacılarla tek tek sohbet etti. Ilıcalı, Aycan'ın yüzleşmedeki sosyal medyayı sallayan sorularına gönderme yaptı. Ilıcalı, 'Bir adrenalin bağımlısı olarak, burada canlı yayında son adrenalin denememi yapacağım ve Aycan'a söz vereceğim. Şuan kendisi küstü, konuşmayabilir..." dedi.
'BENİM KANALIMDA BENİ GEÇTİN'
Acun Ilıcalı, Yasin ile sohbet ettiği anlarda yarışmacıya kırdığı bir rekordan da bahsetti. Önce MasterChef ardından da Survivor'a katılan Yasin, PrimeTime'da 215 gün televizyona çıkarak bir rekora imza attı. Acun Ilıcalı, Yasin'in rekorunu "Benim kanalımda beni geçtin, tebrik ediyorum" diyerek açıkladı.
'Anlat Bakalım' oyununda Yasin'e çikolata sözü veren Hadise, hediyesini canlı yayına gönderdi. Çikolata paketinin üzerindeki notu Acun Ilıcalı okudu: "Sözüm sözdür, afiyet olsun... Sevgiler, Hadise"
ERMAN: BEN BAŞARAMADIM
Survivor'a yedekler kadrosundan dâhil olan ve kısa süre sonra diskalifiye olan Erman, elenmesiyle ilgili konuştu. "Survivor biraz sinirine hâkim olan insanların yeriymiş onu anladım. Ben hâkim olamıyorum. En büyük hayallerimden biriydi ben yapamadım, başaramadım. Ünlüler takımına girmek de bir gönüllü için çok zordu."
Acun Ilıcalı, finalistlerle ilgili duygularını dile getirdi. Ilıcalı "Cemal Can, 'Yüreği çok temiz bir kardeşimsin. Seni izlerken her zaman 'keşke dünya bu kadar güzel olsa ve keşke bu kadar iyi olsa' dedim. Barış sen okadar düzgün bir insansın ki, ailen okadır güzel yetiştirmiş ki... Kişiliğinle benim gönlümü kazandın. Size baktığımda ikiniz de şampiyonluğa o kadar yakışıyorsunuz ki..." dedi.