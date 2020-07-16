Ay Lav Yu Tuu filmi konusu ne oyuncuları kim? Ay Lav Yu Tuu filmi nerede çekildi?

Ay Lav Yu Tuu filmi bu akşam televizyonda yayınlanacak. Filmin ikinci serisinde Amerika'da eğitim alıp köyü Tınne'ye dönen İbrahim'in iki kültür arasında yaşadıklarını anlatılıyor. Ünlü oyuncu Sermiyan Midyat'ın hem senaristliğini hem de yönetmenliğini yaptığı yapımın konusu, oyuncuları ve çekildiği yer bilgisi merak ediliyor. Filmde neredeyse tüm Amerika'nın kalkıp Tinne'ye gelmesiyle kahkaha dolu olaylar yer alıyor. Buna göre; Ay Lav Yu Tuu filmi konusu ne oyuncuları kim? Ay Lav Yu Tuu filmi nerede ve ne zaman çekildi?

AY LAV YU TUU FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Sermiyan Midyat, Nikki Leigh, Steve Guttenberg, Gizem Karaca, Ayça Damgacı, Bora Akkaş, Ayşenil Şamlıoğlu, Natalie Burn, Kevork Malikyan, Tuna Orhan, Josh Folan

AY LAV YU TUU NEREDE ÇEKİLDİ?

Ünlü oyuncu Sermiyan Midyat'ın hem senaristliğini hem de yönetmenliğini yaptığı Ay Lav Yu Tu filmi, Hasankeyf ve İzbırak bölgelerinde çekildi. 2017 yılında ilk kez sinemada gösterime giren Ay Lav Yu Tuu'nun başrollerinde ise Sermiyan Midyat, Nikki Leigh, Steve Guttenberg, Natalie Burn, Kevork Malikyan, Gizem Karaca, Josh Folan ve Bora Akkaş var.

AY LAV YU TUU KONUSU NEDİR?

Jessica'yla evlenip Amerika'ya taşınan İbrahim, burada Nasa'da iş bulur. Ancak köyünde işlerin kötü gittiğini öğrenince sarsılır. Kayınpederinin yardımı ve Teksas valisinin desteğiyle köyü Tinne'den 5 aileye Green Card fırsatı yakalayınca müjdeyi vermek için köyüne geri döner...