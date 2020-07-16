Doya Doya Moda puan durumu 16 Temmuz: Doya Doya Moda gün birincisi kim?

Tv8 ekranlarının iddialı yarışması Doya Doya Moda puan durumu ve gün birincisi bugün belli oluyor. Moda alanında kendilerini en iyi şekilde ifade etmeye çalışan 7 kadın yarışmacı jüriden yüksek puanı almaya çalışıyor. Gün sonunda en yüksek ve en düşük puanı alan yarışmacıyı jüri açıklıyor. Hafta başından itibaren yüksek puanı yakalayan yarışmacı avantajlı oluyor. Peki Doya Doya Moda 16 Temmuz puan durumu nasıl sonuçlandı? Doya Doya Moda gün birincisi kim oldu?

DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU VE GÜN BİRİNCİSİ AÇIKLANDI MI?

Doya Doya Moda puan durumu ve gün birincisi araştırılıyor. Haftanın ikinci gününde yarışmacılar moda alanında kendilerini en iyi şekilde ifade etmeye çalışırken '' Doya Doya Moda puan durumu nasıl, gün birincisi kim oldu?'' sorularının yanıtlarını jüri belirliyor. Haberimizde, 16 Temmuz 2020 Doya Moda puan durumu ve gün birincisine ulaşabilirsiniz.

DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU NASIL?

Doya Doya Moda puan durumu henüz belli olmadı.

DOYA DOYA MODA GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Doya Doya Moda gün birincisi henüz açıklanmadı.

BUGÜN NELER OLUYOR?

Doya Doya Moda'nın yarışmacıları yeni sezonda yeniden dışarı çıktı. Kendilerine verilen ilçelerde dilediklerince bütçelerini harcayabilecek olan 7 kadın, en şık kombini yapabilmek için uğraşıyor. Verilen demeçler sonrasında gerginlikler de yaşanıyor. Bugünkü konsept "2020 Yaz Modası" olarak belirlendi. Yarışmacılara 500 TL'lik bütçe verildi. 2020 Yaz Modasına en uygun kombini yapanlar jüriden yüksek puan alacak.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Doya Doya Moda'nın yarışmacıları yeni sezonda yeniden dışarı çıktı. Kendilerine verilen ilçelerde dilediklerince bütçelerini harcayabilecek olan 7 kadın, en şık kombini yapabilmek için uğraşıyor. Verilen demeçler sonrasında gerginlikler de yaşanıyor. Yarışmacılar iş görüşmesi konseptinde yarıştı.

Doya Doya Moda Rabia 14 puan ile günün birincisi oldu.

Nur: 8

Aylin: 6

Rabia: 14

Aslı: 5

Birben: 5

Rümeysa: 11