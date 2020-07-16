Kara Kule konusu nedir, oyuncuları kimler? Efsane aksiyon filmi Kara Kule konusu ve oyuncu kadrosu…

Bu akşam ATV ekranlarında yayınlanacak olan Kara Kule filmi konusu ve oyuncuları sinemaseverler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Televizyonda ekranlarına gelecek fantastik türündeki yapım aksiyon dolu sahneleriyle izleyicilerine keyifli dakikalar yaşatacak. Kara Kule konusu nedir, oyuncuları kimler? Kara Kule konusu ve oyuncu kadrosu…
Roland Deschain, bütün evreni bir arada tutan Kara Kule'nin yok olmasını engellemek için, Siyah Giyen Adam olarak bilinen Walter O'dim'e karşı sürdürdüğü, sonsuz bir savaş içinde esir kalmıştır. Dünyanın kaderinin pamuk ipliğine bağlı olduğu, iyi ve kötünün ters düştüğü bu son savaşta Roland, kaleyi Siyah Giyen Adam'dan koruyacak tek kişidir.
Stephen King'in "The Dark Tower" isimli eserinin sinema uyarlaması olan filmin senaristliğini Akiva Goldsman üstlenirken, yönetmen koltuğunda ise Ron Howard oturuyor.
Idris Elba
Matthew McConaughey
Tom Taylor (IV)
Claudia Kim
Fran Kranz
Abbey Lee
Katheryn Winnick
Dennis Haysbert
Sony Pictures Releasing International, "Filmin bir kısmı, alternatif boyut için benzersiz manzaralar ve hayranlık uyandıran ormanlar sunan Güney Afrika'da çekildi.
Yapım, şirketi Orta Dünya setlerini inşa ettikleri çorak Karoo çölü olarak uzak yerlere götürdü. Paralel bir evrenin bir katmanını daha eklemek için şirket, korunan doğa rezervinin dramatik mağaralara ve karakteristik kırmızı kayalara sahip olduğu Cederberg dağ sırasına taşındı.
Yönetmen: Nikolaj Arcel
Oyuncular: Katheryn Winnick, Matthew McConaughey, Idris Elba, Abbey Lee, Jackie Earle Haley
Tür: Aksiyon, Macera, Fantezi
Yapım Yılı: 2017
Vizyon Tarihi: 4 Ağustos 2017 Cuma
Senaryo: Akiva Goldsman, Jeff Pinkner
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dil: İngilizce
Orijinal Adı: The Dark Tower