Kara Kule konusu nedir, oyuncuları kimler? Efsane aksiyon filmi Kara Kule konusu ve oyuncu kadrosu…

Bu akşam ATV ekranlarında yayınlanacak olan Kara Kule filmi konusu ve oyuncuları sinemaseverler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Televizyonda ekranlarına gelecek fantastik türündeki yapım aksiyon dolu sahneleriyle izleyicilerine keyifli dakikalar yaşatacak. Kara Kule konusu nedir, oyuncuları kimler? Kara Kule konusu ve oyuncu kadrosu…

KARA KULE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Roland Deschain, bütün evreni bir arada tutan Kara Kule'nin yok olmasını engellemek için, Siyah Giyen Adam olarak bilinen Walter O'dim'e karşı sürdürdüğü, sonsuz bir savaş içinde esir kalmıştır. Dünyanın kaderinin pamuk ipliğine bağlı olduğu, iyi ve kötünün ters düştüğü bu son savaşta Roland, kaleyi Siyah Giyen Adam'dan koruyacak tek kişidir.

Stephen King'in "The Dark Tower" isimli eserinin sinema uyarlaması olan filmin senaristliğini Akiva Goldsman üstlenirken, yönetmen koltuğunda ise Ron Howard oturuyor.

KARA KULE FİLMİ OYUNCULARI

Idris Elba

Matthew McConaughey

Tom Taylor (IV)

Claudia Kim

Fran Kranz

Abbey Lee

Katheryn Winnick

Dennis Haysbert

KARA KULE FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Sony Pictures Releasing International, "Filmin bir kısmı, alternatif boyut için benzersiz manzaralar ve hayranlık uyandıran ormanlar sunan Güney Afrika'da çekildi.

Yapım, şirketi Orta Dünya setlerini inşa ettikleri çorak Karoo çölü olarak uzak yerlere götürdü. Paralel bir evrenin bir katmanını daha eklemek için şirket, korunan doğa rezervinin dramatik mağaralara ve karakteristik kırmızı kayalara sahip olduğu Cederberg dağ sırasına taşındı.

Yönetmen: Nikolaj Arcel

Oyuncular: Katheryn Winnick, Matthew McConaughey, Idris Elba, Abbey Lee, Jackie Earle Haley

Tür: Aksiyon, Macera, Fantezi

Yapım Yılı: 2017

Vizyon Tarihi: 4 Ağustos 2017 Cuma

Senaryo: Akiva Goldsman, Jeff Pinkner

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dil: İngilizce

Orijinal Adı: The Dark Tower