Şampiyon 30.bölüm fragmanı yayınlandı! Şampiyon son bölümde neler oldu?

Televizyon ekranlarının sevilen dizisi Şampiyon yeni bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. Yayınlandığı ilk günden bugüne ilgiyle izlenilen dizinin son bölümünde heyecanlı gelişmeler yaşanmıştı. Kafkas lakaplı eski şampiyon boksör Fırat Bölükbaşı'nın oğlu Güneş için ringlere geri dönme mücadelesini anlatan dizinin yeni bölümleri merakla bekleniyor. İşte Şampiyon 30.bölüm fragmanı ve son bölüm özeti…

Şampiyon 30. Bölüm (16 Temmuz 2020 Perşembe) İmkansız aşkta gözyaşlarına boğan acı | Video

ŞAMPİYON SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tahkim kurulu Zafer'in ifadesi neticesinde Fırat'ın bilinçli olarak doping yapmadığı hükmüne varır. Zafer ifadesiyle sonucu değiştirmiş ama Fırat'ı kurtarmak uğruna kendi kariyerini de feda etmiştir. Kurul, Zafer'in lisansını ömür boyu iptal eder. Nesli ve Kerem, Güneş'in vücudunda beliren kırmızı lekeler yüzünden panik olup Suna'ya ulaşmaya çalışırlar.

Tansel cephesinde ise Suna ile evlenme planları suya düşmüştür. Tansel Suna'dan bunun intikamını almak için babasının eski borçlarını ortaya çıkarıp elinde ne var ne yok her şeyini almaya karar verir. Tansel'den gelen tebligatı alan Kerem deliye dönmüştür. Soluğu Tansel'in yanında alır. Nesli onu durdurmayı başaramaz. Doping konusunda kamuoyu nezdinde kendini aklayan Fırat, Doukha maçı için tekrar anlaşma yapar. Maç Paris'te olacak ve seyircisiz oynanacaktır. Fırat, Zafer ve Kado'yla birlikte vakit kaybetmeden antrenmanlara başlar. Bu sırada Güneş'in vücudundaki lekeler geçmemiştir. Suna'nın yaptırdığı tahlillerde yolunda gitmeyen bir şey vardır. Suna durumu Zafer'le konuşur. Çünkü maç öncesi Güneş'in durumunu Fırat'a söyleyip söylememe konusunda tereddütleri vardır.

Fırat, Zafer ve Kado'yla, Güneş'le ilgili olumsuz gelişmelerden habersiz bir şekilde maç için Paris'e gider… Paris'te gerçekleştirilen basın toplantısı sırasında Zafer bir yandan Güneş'in durumu için Suna ile mesajlaşır. Ancak Suna mesajları görmemiştir. Çünkü o sırada Güneş'le alakalı çok kötü bir haber almıştır.