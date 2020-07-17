Beyazperdenin ardından bu akşam televizyonda yayınlanacak olan Benim Adım Feridun filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Türk komedi türündeki filmler arasında yer alan yapımın başrollerini Halil Sezai ve Büşra Pekin üstleniyor. Sürükleyici hikayesi ve dikkat çeken oyuncu kadrosuyla ekrana gelecek olan yapım hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. Buna göre; Benim Adım Feridun filmi konusu ne? Benim Adım Feridun filmi oyuncuları kim?

BENİM ADIM FERİDUN KONUSU NE?

Uzun süreli bir ilişkinin içindeki Ersan artık sevgilisine ilgi göstermeyi ve romantik olmayı bırakmıştır. Uzun ilişkinin rahatlığının keyfini süren adam günün birinde uzun süreli sevgilisi Ayla tarafında terk edilince sudan çıkmış balığa döner. Birkaç hafta boyunca sevdiği kadını geri kazanmaya çalışsa da sonuç nafiledir. Ayla geri dönmeyi kabul etmez. Bunun üzerine artık ayrılığı kabullenmesi gerektiğini anlayan Ersan farklı bir yerin iyi geleceği umuduyla uzun zamandır gitmediği Erdek'teki çocukluğunun geçtiği eve gider. Ancak burada da aradığı teselliyi bulamayan Ersan sahilde dolaşırken yakınlarda bir düğün olduğunu fark eder. Bir şeyler için çıkma düşüncesiyle düğüne giren Ersan, düğündeki damadın babası tarafından yıllar önce küsüp Almanya'ya yerleşen kardeşinin oğlu Feridun sanılır. İlk başta bu rolden memnun olan Ersan ilk fırsatta kaçarım diye düşünürken damadın kuzeni Hayal'i görür. Geceyle birlikte ilginç ve komik olaylar da bir bir başına gelecektir.

BENİM ADIM FERİDUN OYUNCULARI KİM?

Çağan Irmak'ın hem yönetmenliğini hem de senaristliğini üstlendiği filmin başrollerinde Halil Sezai, Büşra Pekin ve Tarık Pabuçcuoğlu yer alırken filmin kadrosunda Suzan Aksoy, Güngör Bayrak, Kadriye Kenter, Defne Yalnız ve Özge Borak yer alıyor.