Tv8 ekranlarında yayınlanacak olan lezzet yarışması Masterchef 2020 için heyecan zirvede! Bu seneki yarışmacılar arasında yer alan Emir Elidemir, sosyal medyada da dikkat çeken isimler arasında bulunuyor. Birbirinden iddialı yarışmacıların bulunduğu programda yemek konusunda kendilerini gösterecek olan isimler jürinin beğenisini kazanmaya çalışacak. Buna göre; Emir Elidemir kimdir, kaç yaşında? Masterchef yarışmacısı Emir Elidemir nereli?

EMİR ELİDEMİR KİMDİR?

Emir Elidemir yurt dışında eğitimler aldı. Hakkında pek fazla bilgi bulunmayan Emir Elidemir'in İstanbul'da kariyeri oldu. Dövmeleri ile de çok konuşulacak. Bu arada fragmanda yer almasının ardından kendisine büyük bil ilgi vardı. Yakışıklılığı ile sosyal medyada fennomen haline geldi. Emir Elidemir'in Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü mezunu olduğu biliniyor.