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ile ayrıldı mı? Hande ve Murat aşkı bitti mi?

2017 yılında aşk yaşamaya başlayan, 10 ay sonra ayrılan ve 2019 yılında Erçel'in annesinin vefatından sonra yeniden aşk yaşamaya başlamışlardı. Magazin gündemini epey meşgul eden çiftten ayrılık kararı geldi. İkilinin ilişkiyi sürdüremedikleri için ayrılık kararı aldıkları iddiası konuşulurken öte yandan dost kalarak ayrıldıkları da konuşulan iddialar arasında yerini alıyor. Resmi bir açıklama gelmese de bu iddiaların ardından Hande Erçel ile Murat Dalkılıç ayrıldı mı? Hande ve Murat aşkı bitti mi? gibi soruların yanıtları hayranları tarafından araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 17.7.2020 10:38 ABONE OL
Hande Erçel ile Murat Dalkılıç ayrıldı mı? Hande ve Murat aşkı bitti mi?

Evlenmeleri beklenen ve 'ın ayrıldıkları iddiası magazin gündemine oturdu. Ayrılık iddialarının ardından ikilinin hayranları sosyal medya üzerinden çifti yorum yağmuruna tutarken son dönemde bir barışık bir dargın şekilde ilişkilerini yürüttükleri iddia edilmişti. Peki; Hande Erçel ile Murat Dalkılıç ayrıldı mı? Hande ve Murat aşkı bitti mi?

HANDE ERÇEL VE MURAT DALKILIÇ AYRILDI MI?

Evlenmelerine kesin gözüyle bakılan şarkıcı Murat Dalkılıç ve oyuncu Hande Erçel çifti yaklaşık 3 hafta önce ilişkilerini noktaladı. Son dönemde bir dargın bir barışık giden Erçel ve Dalkılıç'ın ilişkilerini dost kalarak bitirme kararı aldıkları öne sürüldü.

İşte detaylar...

Hande Erçel ile Murat Dalkılıç ayrıldı mı? Hande ve Murat aşkı bitti mi?

ile uzun süredir yaşadıkları aşk ile gündemdeydi. Gelen son dakika haberine göre çift flaş bir karar alarak ayrıldı. Ayrılığından ardından ikilinin hayranları sosyal medya üzerinden çifti yorum yağmuruna tuttu.

Evlenmelerine kesin gözüyle bakılan şarkıcı Murat Dalkılıç ve oyuncu Hande Erçel çifti yaklaşık 3 hafta önce ilişkilerini noktaladı. Son dönemde bir dargın bir barışık giden Erçel ve Dalkılıç'ın ilişkilerini dost kalarak bitirme kararı aldıkları öne sürüldü.

Çift, Aralık 2017'de aşk yaşamaya başlamış, Erçel'in annesinin vefatından bir süre önce ayrılmışlardı. Dalkılıç, Erçel'i zor günlerinde yalnız bırakmamıştı. Kötü günleri atlatan Erçel, Dalkılıç ile yeniden aşk yaşamaya başlamıştı.

(Uçankuş)

Hande Erçel ile Murat Dalkılıç ayrıldı mı? Hande ve Murat aşkı bitti mi?
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Hande Erçel ile Murat Dalkılıç ayrıldı mı? Hande ve Murat aşkı bitti mi?
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