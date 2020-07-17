Evlenmeleri beklenen Hande Erçel ve Murat Dalkılıç'ın ayrıldıkları iddiası magazin gündemine oturdu. Ayrılık iddialarının ardından ikilinin hayranları sosyal medya üzerinden çifti yorum yağmuruna tutarken son dönemde bir barışık bir dargın şekilde ilişkilerini yürüttükleri iddia edilmişti. Peki; Hande Erçel ile Murat Dalkılıç ayrıldı mı? Hande ve Murat aşkı bitti mi?
Evlenmelerine kesin gözüyle bakılan şarkıcı Murat Dalkılıç ve oyuncu Hande Erçel çifti yaklaşık 3 hafta önce ilişkilerini noktaladı. Son dönemde bir dargın bir barışık giden Erçel ve Dalkılıç'ın ilişkilerini dost kalarak bitirme kararı aldıkları öne sürüldü.
İşte detaylar...
Hande Erçel ile Murat Dalkılıç uzun süredir yaşadıkları aşk ile gündemdeydi. Gelen son dakika haberine göre çift flaş bir karar alarak ayrıldı. Ayrılığından ardından ikilinin hayranları sosyal medya üzerinden çifti yorum yağmuruna tuttu.
Evlenmelerine kesin gözüyle bakılan şarkıcı Murat Dalkılıç ve oyuncu Hande Erçel çifti yaklaşık 3 hafta önce ilişkilerini noktaladı. Son dönemde bir dargın bir barışık giden Erçel ve Dalkılıç'ın ilişkilerini dost kalarak bitirme kararı aldıkları öne sürüldü.
Çift, Aralık 2017'de aşk yaşamaya başlamış, Erçel'in annesinin vefatından bir süre önce ayrılmışlardı. Dalkılıç, Erçel'i zor günlerinde yalnız bırakmamıştı. Kötü günleri atlatan Erçel, Dalkılıç ile yeniden aşk yaşamaya başlamıştı.
(Uçankuş)