Evlenmeleri beklenen Hande Erçel ve Murat Dalkılıç'ın ayrıldıkları iddiası magazin gündemine oturdu. Ayrılık iddialarının ardından ikilinin hayranları sosyal medya üzerinden çifti yorum yağmuruna tutarken son dönemde bir barışık bir dargın şekilde ilişkilerini yürüttükleri iddia edilmişti. Peki; Hande Erçel ile Murat Dalkılıç ayrıldı mı? Hande ve Murat aşkı bitti mi?

HANDE ERÇEL VE MURAT DALKILIÇ AYRILDI MI?

Evlenmelerine kesin gözüyle bakılan şarkıcı Murat Dalkılıç ve oyuncu Hande Erçel çifti yaklaşık 3 hafta önce ilişkilerini noktaladı. Son dönemde bir dargın bir barışık giden Erçel ve Dalkılıç'ın ilişkilerini dost kalarak bitirme kararı aldıkları öne sürüldü.

İşte detaylar...